https://ria.ru/20211206/nato-1762364619.html

Times: в НАТО опасаются, что Россия отрежет Прибалтику с помощью мигрантов

Times: в НАТО опасаются, что Россия отрежет Прибалтику с помощью мигрантов - РИА Новости, 06.12.2021

Times: в НАТО опасаются, что Россия отрежет Прибалтику с помощью мигрантов

На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять границу стран Прибалтики и ЕС меньше чем за два часа с помощью мигрантов, пишет Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:08

2021-12-06T13:08

2021-12-06T15:10

в мире

украина

белоруссия

польша

нато

прибалтика

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости. На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять границу стран Прибалтики и ЕС меньше чем за два часа с помощью мигрантов, пишет Times со ссылкой на источники.По информации издания, Москва якобы может направить нелегалов к Сувалкскому коридору, по которому проходит граница Польши с Литвой, чтобы устроить беспорядки."Затем туда могут ворваться российские войска и расставить <…> военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией", — указывает газета. По мнению украинского источника Times, миграционный кризис на белорусско-польской границе российские власти могут использовать, чтобы отвлечь Североатлантический альянс во время нападения на Украину.Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч нелегалов устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными.Президент Владимир Путин счел их попытками "валить с больной головы на здоровую", так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы мигранты к ним ехали. Глава государства выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.Кроме того, российское руководство не раз отвергало обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Как подчеркивали в Кремле, страна никому не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/lukashenko-1761527032.html

https://ria.ru/20210813/nato-1745566795.html

https://ria.ru/20210307/nato-1600240553.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-06T13:08 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, польша, нато, прибалтика, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии