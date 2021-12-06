Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/nato-1762364619.html
Times: в НАТО опасаются, что Россия отрежет Прибалтику с помощью мигрантов
Times: в НАТО опасаются, что Россия отрежет Прибалтику с помощью мигрантов - РИА Новости, 06.12.2021
Times: в НАТО опасаются, что Россия отрежет Прибалтику с помощью мигрантов
На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять границу стран Прибалтики и ЕС меньше чем за два часа с помощью мигрантов, пишет Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:08
2021-12-06T15:10
в мире
украина
белоруссия
польша
нато
прибалтика
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761279787_0:193:3279:2037_1920x0_80_0_0_329f823ea08193ba0adc89df7bd53b93.jpg
ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости. На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять границу стран Прибалтики и ЕС меньше чем за два часа с помощью мигрантов, пишет Times со ссылкой на источники.По информации издания, Москва якобы может направить нелегалов к Сувалкскому коридору, по которому проходит граница Польши с Литвой, чтобы устроить беспорядки."Затем туда могут ворваться российские войска и расставить &lt;…&gt; военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией", — указывает газета. По мнению украинского источника Times, миграционный кризис на белорусско-польской границе российские власти могут использовать, чтобы отвлечь Североатлантический альянс во время нападения на Украину.Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч нелегалов устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными.Президент Владимир Путин счел их попытками "валить с больной головы на здоровую", так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы мигранты к ним ехали. Глава государства выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.Кроме того, российское руководство не раз отвергало обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Как подчеркивали в Кремле, страна никому не угрожает.
https://radiosputnik.ria.ru/20211130/lukashenko-1761527032.html
https://ria.ru/20210813/nato-1745566795.html
https://ria.ru/20210307/nato-1600240553.html
украина
белоруссия
польша
прибалтика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-12-06T13:08
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761279787_591:332:2878:2047_1920x0_80_0_0_57a2c06f6835bcbbf5bc1832ac7b8909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, польша, нато, прибалтика, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:08 06.12.2021 (обновлено: 15:10 06.12.2021)
 
Times: в НАТО опасаются, что Россия отрежет Прибалтику с помощью мигрантов

Times: в НАТО опасаются, что Россия быстро займет Сувалкский коридор с помощью мигрантов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости. На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять границу стран Прибалтики и ЕС меньше чем за два часа с помощью мигрантов, пишет Times со ссылкой на источники.
По информации издания, Москва якобы может направить нелегалов к Сувалкскому коридору, по которому проходит граница Польши с Литвой, чтобы устроить беспорядки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 18:55В мире
"Удушение Белоруссии". Лукашенко назвал причины миграционного кризиса
"Затем туда могут ворваться российские войска и расставить <…> военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией", — указывает газета.
По мнению украинского источника Times, миграционный кризис на белорусско-польской границе российские власти могут использовать, чтобы отвлечь Североатлантический альянс во время нападения на Украину.
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
13 августа, 03:27
National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч нелегалов устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 02:59
Польский генерал Скшипчак описал сценарий войны РФ и НАТО за Калининград
Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными.
Президент Владимир Путин счел их попытками "валить с больной головы на здоровую", так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы мигранты к ним ехали. Глава государства выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.
Кроме того, российское руководство не раз отвергало обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Как подчеркивали в Кремле, страна никому не угрожает.
 
В миреУкраинаБелоруссияПольшаНАТОПрибалтикаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
Лента новостейМолния
СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат