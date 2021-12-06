США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
Депутат Шхагошев: США выбрали Украину новым местом напряжения после провала в Афганистане
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Американским военным лоббистам после ухода США из Афганистана необходимо было найти другое место напряжения в мире, и они выбрали Украину, считает депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.
Администрация США ранее заявила, о том, что наблюдает "ясное планирование" Москвой "нападения" на Украину с юга, запада и северо-востока. В случае "вторжения" РФ на Украину" США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО, заявила также американская администрация.
"Все, что касается многочисленных заявлений, это дело рук военных лоббистов США. Потому что они очень часто выбирают спикеров то в лице (замгоссекретаря США Виктории) Нуланд, то в лице Киева, а это (президент Украины Владимир) Зеленский и так далее, чтобы постоянно сохранялось напряжение на границе России и Украины", - сказал Шхагошев РИА Новости.
По его словам, за этим стоит единственная причина – американским военным лоббистам необходимо осваивать сотни миллиардов долларов для оборонной промышленности США.
"Когда они проиграли в Афганистане, ушли оттуда, куда они тратили сотни миллиардов долларов, военному лобби необходимо было найти другое место напряжения в мире. Они выбрали Украину", - добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.