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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
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Педагогам Северной Осетии в 2022 году будут выплачивать надбавки за стаж
Педагогам Северной Осетии в 2022 году будут выплачивать надбавки за стаж - РИА Новости, 06.12.2021
Педагогам Северной Осетии в 2022 году будут выплачивать надбавки за стаж
Педагогам Северной Осетии будут с 2022 года выплачивать надбавки за стаж непрерывной работы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:28
2021-12-06T14:28
республика северная осетия - алания
общество
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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 дек – РИА Новости. Педагогам Северной Осетии будут с 2022 года выплачивать надбавки за стаж непрерывной работы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания правительства республики, которое состоялось в режиме видеоконференции.Члены кабмина утвердили Положение об оплате труда работников организаций сферы образования и науки Северной Осетии, разработанное по поручению главы РСО–Алания Сергея Меняйло.В документе прописаны условия выплаты работникам премий, материальной помощи, выплат руководителю за счет средств от приносящей доход деятельности.В соответствии с новым положением средства экономии по фонду оплаты труда могут быть направлены на премии работникам организации. В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 329,8 миллиона рублей.Кроме того, указом главы республики предусмотрены дополнительные меры стимулирования учителей за статус учитель-методист, учитель-наставник в виде ежемесячной денежной выплаты. Учителям, которым присвоен статус "учитель-методист", будет выплачиваться 5 тысяч рублей, за статус "учитель-наставник" – 7 тысяч рублей.
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общество
14:28 06.12.2021
 

Педагогам Северной Осетии в 2022 году будут выплачивать надбавки за стаж

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 дек – РИА Новости. Педагогам Северной Осетии будут с 2022 года выплачивать надбавки за стаж непрерывной работы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания правительства республики, которое состоялось в режиме видеоконференции.
Члены кабмина утвердили Положение об оплате труда работников организаций сферы образования и науки Северной Осетии, разработанное по поручению главы РСО–Алания Сергея Меняйло.
"Так, с 1 января 2022 года педагогам, наряду с уже имеющимися доплатами и надбавками, за стаж непрерывной работы, выслугу лет будут выплачивать: от 10 до 15 лет – 10% от базового оклада (ставки); свыше 15 лет – 13% от базового оклада (ставки). Выплата молодым педагогическим работникам в возрасте до 35 лет составит: при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5% от базового оклада (ставки); от 5 до 10 лет – 7% от базового оклада (ставки)", - говорится в сообщении.
В документе прописаны условия выплаты работникам премий, материальной помощи, выплат руководителю за счет средств от приносящей доход деятельности.
В соответствии с новым положением средства экономии по фонду оплаты труда могут быть направлены на премии работникам организации. В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 329,8 миллиона рублей.
Кроме того, указом главы республики предусмотрены дополнительные меры стимулирования учителей за статус учитель-методист, учитель-наставник в виде ежемесячной денежной выплаты. Учителям, которым присвоен статус "учитель-методист", будет выплачиваться 5 тысяч рублей, за статус "учитель-наставник" – 7 тысяч рублей.
"Мы строим новые объекты образования, реконструируем старые. И, конечно же, для преподавательского состава поддержка в виде увеличения дохода – хорошее подспорье. Нам на это нужно обращать особое внимание, и в дальнейшем принимать такие же решения", – сказал председательствовавший на совещании премьер-министр РСО-Алании Борис Джанаев.
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