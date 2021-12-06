https://ria.ru/20211206/nadbavki-1762385640.html

Педагогам Северной Осетии в 2022 году будут выплачивать надбавки за стаж

Педагогам Северной Осетии в 2022 году будут выплачивать надбавки за стаж - РИА Новости, 06.12.2021

Педагогам Северной Осетии в 2022 году будут выплачивать надбавки за стаж

Педагогам Северной Осетии будут с 2022 года выплачивать надбавки за стаж непрерывной работы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:28

2021-12-06T14:28

2021-12-06T14:28

республика северная осетия - алания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 дек – РИА Новости. Педагогам Северной Осетии будут с 2022 года выплачивать надбавки за стаж непрерывной работы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания правительства республики, которое состоялось в режиме видеоконференции.Члены кабмина утвердили Положение об оплате труда работников организаций сферы образования и науки Северной Осетии, разработанное по поручению главы РСО–Алания Сергея Меняйло.В документе прописаны условия выплаты работникам премий, материальной помощи, выплат руководителю за счет средств от приносящей доход деятельности.В соответствии с новым положением средства экономии по фонду оплаты труда могут быть направлены на премии работникам организации. В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 329,8 миллиона рублей.Кроме того, указом главы республики предусмотрены дополнительные меры стимулирования учителей за статус учитель-методист, учитель-наставник в виде ежемесячной денежной выплаты. Учителям, которым присвоен статус "учитель-методист", будет выплачиваться 5 тысяч рублей, за статус "учитель-наставник" – 7 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210312/konkurs-1601008579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество