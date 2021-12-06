https://ria.ru/20211206/myanma-1762319214.html
Экс-госсоветника Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы
Экс-госсоветника Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 06.12.2021
Экс-госсоветника Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы
Бывший госсоветник Мьянмы, фактический премьер-министр страны и Нобелевский лауреат 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена к 4 годам тюрьмы за подстрекательство к РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:21
2021-12-06T09:21
2021-12-06T09:25
в мире
мьянма
аун сан су чжи
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший госсоветник Мьянмы, фактический премьер-министр страны и Нобелевский лауреат 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена к 4 годам тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение мер против COVID, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя военных властей генерала Зо Мин Туна.Как сообщается, по каждому обвинению Аун Сан Су Чжи получила по два года тюремного заключения.Бывший президент Мьянмы Вин Мьинт получил такой же тюремный срок по аналогичным обвинениям.Как отметил Зо Мин Тун, подсудимым "будут предъявлены другие обвинения".Ранее сообщалось, что на 10 декабря запланировано судебное заседание по одному из дел о коррупции, на котором может быть официально предъявлено обвинение Аун Сан Су Чжи в коррупционных действиях при приобретении вертолета.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.
https://ria.ru/20211029/myanma-1756869952.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мьянма, аун сан су чжи, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
09:21 06.12.2021 (обновлено: 09:25 06.12.2021)
Экс-госсоветника Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы
Экс-госсоветника Мьянмы 76-летнюю Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Бывший госсоветник Мьянмы
, фактический премьер-министр страны и Нобелевский лауреат 76-летняя Аун Сан Су Чжи
приговорена к 4 годам тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение мер против COVID, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя военных властей генерала Зо Мин Туна
.
Как сообщается, по каждому обвинению Аун Сан Су Чжи получила по два года тюремного заключения.
Бывший президент Мьянмы Вин Мьинт получил такой же тюремный срок по аналогичным обвинениям.
Как отметил Зо Мин Тун, подсудимым "будут предъявлены другие обвинения".
Ранее сообщалось, что на 10 декабря запланировано судебное заседание по одному из дел о коррупции, на котором может быть официально предъявлено обвинение Аун Сан Су Чжи в коррупционных действиях при приобретении вертолета.
Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.
Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.