В Туле открылся музей обороны города
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле открылся музей обороны города
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 6 дек - РИА Новости. В тульском парке "Патриот" открылся Музей обороны города, где на площади три тысячи квадратных метров развернулась уникальная иммерсивная экспозиция, которая позволяет максимально ощутить атмосферу осажденного города, сражающегося с врагом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
"Музей стал одним из ключевых проектов в рамках празднования 80-летия героической обороны города. В нем 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов, более одной тысячи подлинных экспонатов", – сказал собеседник агентства.
По его словам, за короткий срок коллектив музейных сотрудников, художников, декораторов, программистов подготовил к открытию уникальную для Тулы иммерсивную экспозицию.
В рамках акции "Народный музей", которую запустили во время строительства музея, туляки приносили сохранившиеся личные вещи, документы, письма того времени. В дар музею Тульский оружейный завод передал образцы стрелкового вооружения и два макета пулеметов "Максим". Таким пулеметом в период обороны Тулы была укомплектована каждая стрелковая дивизия. Поисковые отряды подарили музею более 150 находок.
Первыми посетителями музея стали министр культуры РФ Ольга Любимова губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены юнармейского отряда щекинской школы №6 "Вежливые люди".
"Идея создания музея принадлежит тулякам. Мы можем с уверенностью назвать его народным. В музее создана атмосфера, которая позволяет увидеть полную картину событий Тульской оборонительной операции", – сказал Алексей Дюмин на церемонии открытия.