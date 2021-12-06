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Свыше 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья
Свыше 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья - РИА Новости, 06.12.2021
Свыше 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья
Более 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:04
2021-12-06T11:04
2021-12-06T11:09
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 213 остановочных павильонов и 528 различных объектов на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 81 объект электросетевого хозяйства, 46 ограждений, 25 объектов рекламы, 17 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 44 фасада зданий. Демонтировано 195 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 516. На втором месте расположилось Горьковское и Щелковское шоссе (138). Замкнуло тройку лидеров антирейтинга Дмитровское шоссе (123).За последнюю неделю в Подмосковье устранено 23 нарушения на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
https://ria.ru/20211130/svyaz-1761536126.html
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы