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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211206/musor-1762335301.html
Свыше 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья
Свыше 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья - РИА Новости, 06.12.2021
Свыше 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья
Более 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:04
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 213 остановочных павильонов и 528 различных объектов на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 81 объект электросетевого хозяйства, 46 ограждений, 25 объектов рекламы, 17 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 44 фасада зданий. Демонтировано 195 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 516. На втором месте расположилось Горьковское и Щелковское шоссе (138). Замкнуло тройку лидеров антирейтинга Дмитровское шоссе (123).За последнюю неделю в Подмосковье устранено 23 нарушения на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
11:04 06.12.2021 (обновлено: 11:09 06.12.2021)
 

Свыше 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья

© Людмила ЗайцеваСложные развязки Москвы: Щелковское шоссе
Сложные развязки Москвы: Щелковское шоссе
© Людмила Зайцева
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
"С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 213 остановочных павильонов и 528 различных объектов на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 81 объект электросетевого хозяйства, 46 ограждений, 25 объектов рекламы, 17 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 44 фасада зданий. Демонтировано 195 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
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По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 516. На втором месте расположилось Горьковское и Щелковское шоссе (138). Замкнуло тройку лидеров антирейтинга Дмитровское шоссе (123).
За последнюю неделю в Подмосковье устранено 23 нарушения на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
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