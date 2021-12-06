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Молдавская оппозиция потребовала отставки ЦИК
Молдавская оппозиция потребовала отставки ЦИК - РИА Новости, 06.12.2021
Молдавская оппозиция потребовала отставки ЦИК
Фракция оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" требует отставки Центризбиркома Молдавии из-за отмены второго тура выборов мэра в городе Бельцы, заявил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:13
2021-12-06T12:13
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Фракция оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" требует отставки Центризбиркома Молдавии из-за отмены второго тура выборов мэра в городе Бельцы, заявил вице-спикер парламента от этой политсилы Влад Батрынча.Первый тур досрочных выборов мэра Бельц прошел 21 ноября, во второй тур прошли кандидат от партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер, набравшая 47,93% голосов, и независимый кандидат Николай Григоришин - у него 20,93% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду обратилась в суд города Бельцы с просьбой аннулировать регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании. Суд Бельц в субботу удовлетворил запрос ЦИК, Апелляционная палата его поддержала. Второй тур выборов, запланированный на 5 декабря, был отложен до вынесения окончательного вердикта суда. В воскресенье Высшая судебная палата поддержала решение первых двух инстанций."Центральная избирательная комиссия без решения суда решила приостановить проведение второго тура выборов мэра Бельц. ЦИК превысил свои полномочия, это было серьезное нарушение закона, поэтому мы обращаемся к прокуратуре с призывом провести проверку и привлечь к ответственности виновных. Требуем отставки членов ЦИК, которые приняли участие в этом шоу", - заявил Батрынча на брифинге.Он подчеркнул, что фракция блока "Коммунисты и социалисты" не дает оценку кандидатам, но констатирует, что отмечено политическое вмешательство в избирательный процесс.Центральная избирательная комиссия проанализировала расходы партии "Шор" на проведение избирательной кампании на основании жалобы Григоришина. В рамках проверки было установлено, что партия не зарегистрировала расходы в размере около 6,8 тысячи долларов на питание волонтеров. Таким образом, Таубер превысила максимально допустимую сумму расходов на проведение избирательной кампании во время местных выборах минимум на 500 долларов. Члены Центризбиркома отметили, что партия "Шор" в прошлом неоднократно нарушала нормы избирательного законодательства в области финансов. Таубер пыталась опротестовать решение ЦИК в Апелляционной палате Кишинева, но ее обращение было отклонено как необоснованное.
https://ria.ru/20211205/sud-1762301661.html
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в мире, кишинев, молдавия
12:13 06.12.2021
 
Молдавская оппозиция потребовала отставки ЦИК

Молдавская оппозиция потребовала отставки ЦИК из-за отмены выборов мэра в Бельцах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Фракция оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" требует отставки Центризбиркома Молдавии из-за отмены второго тура выборов мэра в городе Бельцы, заявил вице-спикер парламента от этой политсилы Влад Батрынча.
Первый тур досрочных выборов мэра Бельц прошел 21 ноября, во второй тур прошли кандидат от партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер, набравшая 47,93% голосов, и независимый кандидат Николай Григоришин - у него 20,93% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду обратилась в суд города Бельцы с просьбой аннулировать регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании. Суд Бельц в субботу удовлетворил запрос ЦИК, Апелляционная палата его поддержала. Второй тур выборов, запланированный на 5 декабря, был отложен до вынесения окончательного вердикта суда. В воскресенье Высшая судебная палата поддержала решение первых двух инстанций.
флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 23:02
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"Центральная избирательная комиссия без решения суда решила приостановить проведение второго тура выборов мэра Бельц. ЦИК превысил свои полномочия, это было серьезное нарушение закона, поэтому мы обращаемся к прокуратуре с призывом провести проверку и привлечь к ответственности виновных. Требуем отставки членов ЦИК, которые приняли участие в этом шоу", - заявил Батрынча на брифинге.
Он подчеркнул, что фракция блока "Коммунисты и социалисты" не дает оценку кандидатам, но констатирует, что отмечено политическое вмешательство в избирательный процесс.
Центральная избирательная комиссия проанализировала расходы партии "Шор" на проведение избирательной кампании на основании жалобы Григоришина. В рамках проверки было установлено, что партия не зарегистрировала расходы в размере около 6,8 тысячи долларов на питание волонтеров. Таким образом, Таубер превысила максимально допустимую сумму расходов на проведение избирательной кампании во время местных выборах минимум на 500 долларов. Члены Центризбиркома отметили, что партия "Шор" в прошлом неоднократно нарушала нормы избирательного законодательства в области финансов. Таубер пыталась опротестовать решение ЦИК в Апелляционной палате Кишинева, но ее обращение было отклонено как необоснованное.
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