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ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2021
ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
Российские власти сегодня уделяют приоритетное внимание ИТ-отрасли, сейчас особенно важно наращивать цифровые компетенции и популяризировать технологические... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:25
2021-12-06T10:25
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские власти сегодня уделяют приоритетное внимание ИТ-отрасли, сейчас особенно важно наращивать цифровые компетенции и популяризировать технологические подходы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам 13-ой Недели российского интернета "RIW 20/21"."Сегодня в нашей стране ИТ-отрасли уделяется приоритетное внимание. По поручению президента был разработан целый комплекс мер государственной поддержки. Их реализация направлена на качественное преобразование экономики и социальной сферы. Сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы", - сказал Мишустин.Он заметил, что пандемия придала новый импульс развитию цифровой трансформации. Во время введения режима самоизоляции цифровизация открыла для людей возможности удаленной работы, дистанционного образования, онлайн-покупок, телемедицины. "В течение последних двух лет число интернет-пользователей стремительно растет… Вклад Рунета в российскую экономику за прошлый год составил шесть триллионов семьсот миллиардов рублей. Эти цифры – красноречивее любых слов", - добавил премьер.
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технологии, михаил мишустин, россия
10:25 06.12.2021
 
ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин

Премьер-министр Мишустин заявил, что власти уделяют приоритетное внимание ИТ-отрасли

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские власти сегодня уделяют приоритетное внимание ИТ-отрасли, сейчас особенно важно наращивать цифровые компетенции и популяризировать технологические подходы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам 13-ой Недели российского интернета "RIW 20/21".
"Сегодня в нашей стране ИТ-отрасли уделяется приоритетное внимание. По поручению президента был разработан целый комплекс мер государственной поддержки. Их реализация направлена на качественное преобразование экономики и социальной сферы. Сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы", - сказал Мишустин.
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Он заметил, что пандемия придала новый импульс развитию цифровой трансформации. Во время введения режима самоизоляции цифровизация открыла для людей возможности удаленной работы, дистанционного образования, онлайн-покупок, телемедицины. "В течение последних двух лет число интернет-пользователей стремительно растет… Вклад Рунета в российскую экономику за прошлый год составил шесть триллионов семьсот миллиардов рублей. Эти цифры – красноречивее любых слов", - добавил премьер.
 
ТехнологииМихаил МишустинРоссия
 
 
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