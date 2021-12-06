https://ria.ru/20211206/mishustin-1762328027.html

ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин

ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2021

ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин

Российские власти сегодня уделяют приоритетное внимание ИТ-отрасли, сейчас особенно важно наращивать цифровые компетенции и популяризировать технологические... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:25

2021-12-06T10:25

2021-12-06T10:25

технологии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские власти сегодня уделяют приоритетное внимание ИТ-отрасли, сейчас особенно важно наращивать цифровые компетенции и популяризировать технологические подходы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам 13-ой Недели российского интернета "RIW 20/21"."Сегодня в нашей стране ИТ-отрасли уделяется приоритетное внимание. По поручению президента был разработан целый комплекс мер государственной поддержки. Их реализация направлена на качественное преобразование экономики и социальной сферы. Сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы", - сказал Мишустин.Он заметил, что пандемия придала новый импульс развитию цифровой трансформации. Во время введения режима самоизоляции цифровизация открыла для людей возможности удаленной работы, дистанционного образования, онлайн-покупок, телемедицины. "В течение последних двух лет число интернет-пользователей стремительно растет… Вклад Рунета в российскую экономику за прошлый год составил шесть триллионов семьсот миллиардов рублей. Эти цифры – красноречивее любых слов", - добавил премьер.

https://ria.ru/20200407/1569693080.html

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технологии, михаил мишустин, россия