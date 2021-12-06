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В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников - РИА Новости, 06.12.2021
В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
Пьяный водитель в Мехико наехал на группу бегунов и велосипедистов, совершавших паломничество в базилику Святой Девы Гваделупской, 13 пострадавших... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:23
2021-12-06T10:23
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МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в Мехико наехал на группу бегунов и велосипедистов, совершавших паломничество в базилику Святой Девы Гваделупской, 13 пострадавших госпитализированы, сообщает местный телеканал Foro TV со ссылкой на секретаря по транспортному обеспечению Мехико Андреса Лахоуса."У нас несколько пострадавших, около 13, они находятся в различных медучреждениях", - сообщил телеканалу Лахоус.Происшествие произошло в воскресенье утром.Как сообщил один из очевидцев произошедшего, в группе паломников насчитывалось около 20 бегунов и четыре велосипедиста. По его словам, прибывшая на место полиция заблокировала совершивший наезд автомобиль, чтобы водитель не смог скрыться с места происшествия.Водитель и пассажир автомобиля были задержаны. Расследованием дела занялась генеральная прокуратура Мехико.
https://ria.ru/20211130/meksika-1761476935.html
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в мире, мексика, мехико (город)
10:23 06.12.2021
 
В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников

В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников, 13 пострадавших госпитализированы

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Gustavo Aguado
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в Мехико наехал на группу бегунов и велосипедистов, совершавших паломничество в базилику Святой Девы Гваделупской, 13 пострадавших госпитализированы, сообщает местный телеканал Foro TV со ссылкой на секретаря по транспортному обеспечению Мехико Андреса Лахоуса.
"У нас несколько пострадавших, около 13, они находятся в различных медучреждениях", - сообщил телеканалу Лахоус.
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Происшествие произошло в воскресенье утром.
Как сообщил один из очевидцев произошедшего, в группе паломников насчитывалось около 20 бегунов и четыре велосипедиста. По его словам, прибывшая на место полиция заблокировала совершивший наезд автомобиль, чтобы водитель не смог скрыться с места происшествия.
Водитель и пассажир автомобиля были задержаны. Расследованием дела занялась генеральная прокуратура Мехико.
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