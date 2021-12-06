https://ria.ru/20211206/medvedchuk-1762431147.html

СМИ: Медведчук будет под круглосуточным домашним арестом до 14 января

СМИ: Медведчук будет под круглосуточным домашним арестом до 14 января - РИА Новости, 06.12.2021

СМИ: Медведчук будет под круглосуточным домашним арестом до 14 января

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 14 января 2022 РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:47

2021-12-06T17:47

2021-12-06T17:47

в мире

украина

донбасс

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 14 января 2022 года, передает агентство УНИАН со ссылкой на адвоката политика Ларису Чередниченко.Адвокат политика Камиль Кирпичев ранее сообщил, что правоохранители 11 ноября вручили Медведчуку новое уведомление о продлении домашнего ареста, срок которого истекал 12 ноября. Дата истечения срока домашнего ареста не была озвучена."Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 14 января… Она рассказала, что мера пресечения, избранная Медведчуку 12 октября, была продлена Печерским районным судом в середине ноября до 14 января. Вместе с тем она добавила, что сторона защиты не будет обжаловать это решение в Киевском апелляционном суде, поскольку не видит в этом смысла, потому что подозревает, что суд всячески будет затягивать с рассмотрением апелляционной жалобы до того момента, когда постановление о мере пресечения потеряет свою силу", - пишет агентство.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758453137.html

https://ria.ru/20211110/zelenskiy-1758485079.html

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в мире, украина, донбасс, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь