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В ЛНР ждут провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

В ЛНР ждут провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс - РИА Новости, 06.12.2021

В ЛНР ждут провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:00

2021-12-06T17:00

2021-12-06T17:00

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."По имеющейся информации, в подразделения 79-ой бригады (ВС Украины - ред.) прибыли представители украинских телеканалов "1+1" и "5 канал", - сказал Филипоненко.По его словам, журналисты будут работать на праздничных мероприятиях в честь дня ВС Украины, который отмечается 6 декабря."Не исключаем, что после проведения торжественных мероприятий журналистов повезут на передовые позиции для съемки постановочных сюжетов, обвиняющих ЛНР в нарушениях достигнутых договоренностей, для дальнейшего использования материалов в ходе заседания контактной группы", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства.

https://ria.ru/20211205/snaypery-1762289166.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр