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В ЛНР ждут провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс
В ЛНР ждут провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс - РИА Новости, 06.12.2021
В ЛНР ждут провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:00
2021-12-06T17:00
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."По имеющейся информации, в подразделения 79-ой бригады (ВС Украины - ред.) прибыли представители украинских телеканалов "1+1" и "5 канал", - сказал Филипоненко.По его словам, журналисты будут работать на праздничных мероприятиях в честь дня ВС Украины, который отмечается 6 декабря."Не исключаем, что после проведения торжественных мероприятий журналистов повезут на передовые позиции для съемки постановочных сюжетов, обвиняющих ЛНР в нарушениях достигнутых договоренностей, для дальнейшего использования материалов в ходе заседания контактной группы", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства.
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киев
луганская народная республика
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:00 06.12.2021
 
В ЛНР ждут провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

В ЛНР не исключили провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"По имеющейся информации, в подразделения 79-ой бригады (ВС Украины - ред.) прибыли представители украинских телеканалов "1+1" и "5 канал", - сказал Филипоненко.
По его словам, журналисты будут работать на праздничных мероприятиях в честь дня ВС Украины, который отмечается 6 декабря.
"Не исключаем, что после проведения торжественных мероприятий журналистов повезут на передовые позиции для съемки постановочных сюжетов, обвиняющих ЛНР в нарушениях достигнутых договоренностей, для дальнейшего использования материалов в ходе заседания контактной группы", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства.
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