08:10 06.12.2021 (обновлено: 08:41 06.12.2021)
Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Нью-Дели
Глава МИД Лавров встретился с индийским коллегой Джайшанкаром в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели.
Перед началом переговоров Лавров и Джайшанкар встретились на входе в дворец имени Сушмы Сварадж. Вместо традиционного рукопожатия они приветствовали друг друга уже привычным жестом – соприкоснулись предплечьями.
"У нас сейчас сезон очень активного политического диалога после паузы, вызванной коронавирусом", - сказал российский министр в начале встречи.
Лавров отметил, что он и его коллега из Индии стали "своего рода первопроходцами", напомнил, что это уже четвертая их встреча за год. "Увенчает сегодняшний переговорный марафон саммит. Это будет, я уверен, одно из знаковых событий российско-индийских отношений. Подготовлен целый пакет важных документов, поэтому будем делать все, чтобы решения, которые сегодня приняты, выполнялись чётко", - подчеркнул Лавров.
Со своей стороны глава индийского МИД отметил особую роль взаимоотношений, существующих между Россией и Индией, развивающихся в меняющихся геополитических условиях. "И позвольте отметить, что мы более чем удовлетворены уровнем наших отношений и нашего сотрудничества", - сказал Джайшанкар, выразив надежду на продуктивность предстоящих переговоров.
Как ожидается, после двусторонних переговоров к Лаврову и Джайшанкару присоединятся главы министерств обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджанатх Сингх для проведения встречи в формате 2+2.
Ранее в МИД РФ заявляли, что данная встреча станет первой в подобном формате с партнерами из Индии. Такие консультации планируется проводить в регулярном формате.
Вечером в понедельник в Индию прибудет президент РФ Владимир Путин, проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.