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Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Нью-Дели
Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Нью-Дели - РИА Новости, 06.12.2021
Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Нью-Дели
Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:10
2021-12-06T08:41
в мире
индия
нью-дели
мид индии
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели.Перед началом переговоров Лавров и Джайшанкар встретились на входе в дворец имени Сушмы Сварадж. Вместо традиционного рукопожатия они приветствовали друг друга уже привычным жестом – соприкоснулись предплечьями."У нас сейчас сезон очень активного политического диалога после паузы, вызванной коронавирусом", - сказал российский министр в начале встречи.Лавров отметил, что он и его коллега из Индии стали "своего рода первопроходцами", напомнил, что это уже четвертая их встреча за год. "Увенчает сегодняшний переговорный марафон саммит. Это будет, я уверен, одно из знаковых событий российско-индийских отношений. Подготовлен целый пакет важных документов, поэтому будем делать все, чтобы решения, которые сегодня приняты, выполнялись чётко", - подчеркнул Лавров.Со своей стороны глава индийского МИД отметил особую роль взаимоотношений, существующих между Россией и Индией, развивающихся в меняющихся геополитических условиях. "И позвольте отметить, что мы более чем удовлетворены уровнем наших отношений и нашего сотрудничества", - сказал Джайшанкар, выразив надежду на продуктивность предстоящих переговоров.Как ожидается, после двусторонних переговоров к Лаврову и Джайшанкару присоединятся главы министерств обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджанатх Сингх для проведения встречи в формате 2+2.Ранее в МИД РФ заявляли, что данная встреча станет первой в подобном формате с партнерами из Индии. Такие консультации планируется проводить в регулярном формате.Вечером в понедельник в Индию прибудет президент РФ Владимир Путин, проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
https://ria.ru/20211206/shoygu-1762314153.html
https://ria.ru/20211205/indiya-1762230462.html
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в мире, индия, нью-дели, мид индии, сергей лавров, субраманиам джайшанкар
08:10 06.12.2021 (обновлено: 08:41 06.12.2021)
 
Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Нью-Дели

Глава МИД Лавров встретился с индийским коллегой Джайшанкаром в Нью-Дели

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / POOL
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели.
Перед началом переговоров Лавров и Джайшанкар встретились на входе в дворец имени Сушмы Сварадж. Вместо традиционного рукопожатия они приветствовали друг друга уже привычным жестом – соприкоснулись предплечьями.
"У нас сейчас сезон очень активного политического диалога после паузы, вызванной коронавирусом", - сказал российский министр в начале встречи.
Лавров отметил, что он и его коллега из Индии стали "своего рода первопроходцами", напомнил, что это уже четвертая их встреча за год. "Увенчает сегодняшний переговорный марафон саммит. Это будет, я уверен, одно из знаковых событий российско-индийских отношений. Подготовлен целый пакет важных документов, поэтому будем делать все, чтобы решения, которые сегодня приняты, выполнялись чётко", - подчеркнул Лавров.
Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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Шойгу встретился с министром обороны Индии Сингхом в Нью-Дели
Со своей стороны глава индийского МИД отметил особую роль взаимоотношений, существующих между Россией и Индией, развивающихся в меняющихся геополитических условиях. "И позвольте отметить, что мы более чем удовлетворены уровнем наших отношений и нашего сотрудничества", - сказал Джайшанкар, выразив надежду на продуктивность предстоящих переговоров.
Как ожидается, после двусторонних переговоров к Лаврову и Джайшанкару присоединятся главы министерств обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджанатх Сингх для проведения встречи в формате 2+2.
Ранее в МИД РФ заявляли, что данная встреча станет первой в подобном формате с партнерами из Индии. Такие консультации планируется проводить в регулярном формате.
Вечером в понедельник в Индию прибудет президент РФ Владимир Путин, проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
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В миреИндияНью-ДелиМИД ИндииСергей ЛавровСубраманиам Джайшанкар
 
 
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