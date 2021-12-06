На Ямале построят более двух тысяч квартир в 2022 году
В Ямало-Ненецком автономном округе построят более двух тысяч квартир в 2022 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Более 2 тысяч квартир построят в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"В следующем году в регионе планируется построить свыше 170 тысяч квадратных метров жилья. Новоселье отметят более 2 тысяч ямальских семей. Высокий темп строительства обеспечивает решение задач национального проекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.
Сейчас в регионе возводится 176 многоквартирных домов площадью более полумиллиона квадратных метров. Большинство квартир в новостройках предназначено для жильцов аварийных домов. Глава региона Дмитрий Артюхов поставил цель – до 2025 года расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. К концу этого года задача будет решена на треть, уточняет пресс-служба.
Благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны со всей сопутствующей инфраструктурой – социальными учреждениями в шаговой доступности, парковыми и спортивно-игровыми зонами. Все дома получают благоустройство прилегающей территории: озеленение, создание проездов, тротуаров, а также парковочных мест, включая места для инвалидов.
В числе муниципалитетов-лидеров в 2022 году - Новый Уренгой. В северной части города активно застраивается микрорайон Славянский. В этом году здесь открылся детский сад "Созвездие". В следующем году начнется сдача жилья. Всего в микрорайоне будет построено более 60 тысяч квадратных метров жилья. В десяти двенадцатиэтажных домах разместится более 1 тысячи квартир. Также в микрорайоне строится современная школа с бассейном на 1,6 тысячи мест, отмечают власти.
"Ежегодные планы по вводу жилья, установленные для Ямала федеральным проектом "Жилье", полностью выполняются. Основной объем квартир предназначен для расселения аварийного жилфонда. Также в рамках действующих жилищных программ в новостройках предусматривается жилье для работников бюджетной сферы, медиков, а также особо нуждающихся граждан из числа коренных малочисленных народов Севера", – приводятся в сообщении слова директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрия Теряева.