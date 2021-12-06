https://ria.ru/20211206/kurorty-1762393845.html

"Архыз" и "Эльбрус" посчитали туристов, приехавших на открытие сезона

"Архыз" и "Эльбрус" посчитали туристов, приехавших на открытие сезона - РИА Новости, 06.12.2021

"Архыз" и "Эльбрус" посчитали туристов, приехавших на открытие сезона

Курорты "Архыз" и "Эльбрус" приняли 6,5 тысячи туристов на открытии горнолыжного сезона, стартовавшего 4 декабря, сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ". РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:38

2021-12-06T18:38

2021-12-06T18:38

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ПЯТИГОРСК, 6 дек — РИА Новости. Курорты "Архыз" и "Эльбрус" приняли 6,5 тысячи туристов на открытии горнолыжного сезона, стартовавшего 4 декабря, сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ"."На канатных дорогах "Архыза" в первый день поднялись более двух тысяч человек, на Эльбрусе — больше полутора тысяч. За выходные курорт в Карачаево-Черкесии посетили почти четыре тысячи человек, а самую высокую гору Европы — свыше 2,5 тысячи", - сказано в сообщении.На курорты Северного Кавказа в минувшие выходные приехали как жители Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, так и гости из Ставрополья, Краснодарского края и Центральной России, добавили в компании.

https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html

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