Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211206/kurorty-1762393845.html
"Архыз" и "Эльбрус" посчитали туристов, приехавших на открытие сезона
"Архыз" и "Эльбрус" посчитали туристов, приехавших на открытие сезона - РИА Новости, 06.12.2021
"Архыз" и "Эльбрус" посчитали туристов, приехавших на открытие сезона
Курорты "Архыз" и "Эльбрус" приняли 6,5 тысячи туристов на открытии горнолыжного сезона, стартовавшего 4 декабря, сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:38
2021-12-06T18:38
туризм
карачаево-черкесская республика (кчр)
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
эльбрус
северный кавказ
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761693440_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_372b2ee7c35c2e5552d96745540edbfe.jpg
ПЯТИГОРСК, 6 дек — РИА Новости. Курорты "Архыз" и "Эльбрус" приняли 6,5 тысячи туристов на открытии горнолыжного сезона, стартовавшего 4 декабря, сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ"."На канатных дорогах "Архыза" в первый день поднялись более двух тысяч человек, на Эльбрусе — больше полутора тысяч. За выходные курорт в Карачаево-Черкесии посетили почти четыре тысячи человек, а самую высокую гору Европы — свыше 2,5 тысячи", - сказано в сообщении.На курорты Северного Кавказа в минувшие выходные приехали как жители Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, так и гости из Ставрополья, Краснодарского края и Центральной России, добавили в компании.
https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html
эльбрус
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761693440_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_500a395a22f32b843d3f7c3ba8210dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карачаево-черкесская республика (кчр), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, северный кавказ, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
18:38 06.12.2021
 
"Архыз" и "Эльбрус" посчитали туристов, приехавших на открытие сезона

"Архыз" и "Эльбрус" приняли 6,5 тысячи туристов на открытии горнолыжного сезона

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОткрытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье
Открытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 6 дек — РИА Новости. Курорты "Архыз" и "Эльбрус" приняли 6,5 тысячи туристов на открытии горнолыжного сезона, стартовавшего 4 декабря, сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ".
"На канатных дорогах "Архыза" в первый день поднялись более двух тысяч человек, на Эльбрусе — больше полутора тысяч. За выходные курорт в Карачаево-Черкесии посетили почти четыре тысячи человек, а самую высокую гору Европы — свыше 2,5 тысячи", - сказано в сообщении.
На курорты Северного Кавказа в минувшие выходные приехали как жители Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, так и гости из Ставрополья, Краснодарского края и Центральной России, добавили в компании.
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 08:00Туризм
Сезон открыли даже в Сочи: как горнолыжные курорты России принимают гостей
 
ТуризмКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - ТуризмЭльбрусСеверный КавказтуристыТуризмкуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
Лента новостейМолния
СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат