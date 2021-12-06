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https://ria.ru/20211206/kuomo-1762309498.html
CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка за обвинения в домогательствах
CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка за обвинения в домогательствах - РИА Новости, 06.12.2021
CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка за обвинения в домогательствах
Американский телеканал CNN уволил ведущего Криса Куомо, брата экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в связи с тем, что против него выдвинули обвинения в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T04:52
2021-12-06T04:52
в мире
нью-йорк (город)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский телеканал CNN уволил ведущего Криса Куомо, брата экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в связи с тем, что против него выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах, следует из заявления адвоката.Телеканал ранее в субботу объявил, что увольняет Криса Куомо из-за того, что тот использовал служебное положение для помощи брату в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Исходя из материалов прокуратуры, журналист использовал профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах в деле брата."В среду, 1 декабря 2021 года, я связалась с CNN, чтобы сообщить о том, что моя клиентка обвиняет в домогательствах Криса Куомо. К пятнице я вела переговоры с CNN о предоставлении документальных доказательств обвинений моей клиентки... Вчера вечером CNN незамедлительно отреагировал на жалобу моей клиентки и уволил Куомо", - говорится в заявлении адвоката Дебры Катц, размещенном на сайте фирмы Katz, Marshall &amp; Banks.Согласно заявлению, генеральный прокурор ранее опубликовал документальные доказательства, которые свидетельствуют о том, что Крис Куомо также "играл активную роль в попытке опорочить тех женщин", которые выдвинули обвинения против его брата.Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.
https://ria.ru/20211201/cnn-1761566486.html
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в мире, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
04:52 06.12.2021
 
CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка за обвинения в домогательствах

CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка Куомо за обвинения в домогательствах

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNNЗдание телеканала CNN в Атланте
Здание телеканала CNN в Атланте - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNN
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский телеканал CNN уволил ведущего Криса Куомо, брата экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в связи с тем, что против него выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах, следует из заявления адвоката.
Телеканал ранее в субботу объявил, что увольняет Криса Куомо из-за того, что тот использовал служебное положение для помощи брату в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Исходя из материалов прокуратуры, журналист использовал профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах в деле брата.
"В среду, 1 декабря 2021 года, я связалась с CNN, чтобы сообщить о том, что моя клиентка обвиняет в домогательствах Криса Куомо. К пятнице я вела переговоры с CNN о предоставлении документальных доказательств обвинений моей клиентки... Вчера вечером CNN незамедлительно отреагировал на жалобу моей клиентки и уволил Куомо", - говорится в заявлении адвоката Дебры Катц, размещенном на сайте фирмы Katz, Marshall & Banks.
Согласно заявлению, генеральный прокурор ранее опубликовал документальные доказательства, которые свидетельствуют о том, что Крис Куомо также "играл активную роль в попытке опорочить тех женщин", которые выдвинули обвинения против его брата.
Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 03:26
CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату
 
В миреНью-Йорк (город)Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
 
 
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