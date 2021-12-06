https://ria.ru/20211206/koyki-1762427838.html

Число коек в липецких ковидных госпиталях области сокращено почти вдвое

Число коек в липецких ковидных госпиталях области сокращено почти вдвое - РИА Новости, 06.12.2021

Число коек в липецких ковидных госпиталях области сокращено почти вдвое

В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19, власти Липецкой области почти вдвое сократили коечный фонд в ковидных госпиталях, сообщил глава... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:33

2021-12-06T17:33

2021-12-06T17:33

липецкая область

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19, власти Липецкой области почти вдвое сократили коечный фонд в ковидных госпиталях, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что еще месяц назад количество коек для ковидных больных в девяти региональных госпиталях составляло 3,1 тысячи мест, сейчас его сократили до 1,7 тысяч.В региональном управлении здравоохранения считают, что важную роль в снижении заболеваемости в регионе сыграла вакцинация. Область значительно приблизилась к уровню, необходимому для формирования коллективного иммунитета. По оперативным данным, на сегодняшний день привиты почти 660 тысяч жителей региона, из них двукратно – более 606,7 человек. Всего для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 730 тысяч человек.По его мнению, важный фактор в наращивании темпов вакцинации принадлежит системе QR-кодов, которая была введена на территории Липецкой области в конце октября. А также увеличению объёмов тестирования населения на коронавирусную инфекцию с помощью экспресс-тестов. Раннее выявление заболевания позволяет своевременно начинать лечение и снижение риск осложнений.

https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760184133.html

липецкая область

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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов