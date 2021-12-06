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Липецкая область
https://ria.ru/20211206/koyki-1762427838.html
Число коек в липецких ковидных госпиталях области сокращено почти вдвое
Число коек в липецких ковидных госпиталях области сокращено почти вдвое - РИА Новости, 06.12.2021
Число коек в липецких ковидных госпиталях области сокращено почти вдвое
В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19, власти Липецкой области почти вдвое сократили коечный фонд в ковидных госпиталях, сообщил глава... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:33
2021-12-06T17:33
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19, власти Липецкой области почти вдвое сократили коечный фонд в ковидных госпиталях, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что еще месяц назад количество коек для ковидных больных в девяти региональных госпиталях составляло 3,1 тысячи мест, сейчас его сократили до 1,7 тысяч.В региональном управлении здравоохранения считают, что важную роль в снижении заболеваемости в регионе сыграла вакцинация. Область значительно приблизилась к уровню, необходимому для формирования коллективного иммунитета. По оперативным данным, на сегодняшний день привиты почти 660 тысяч жителей региона, из них двукратно – более 606,7 человек. Всего для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 730 тысяч человек.По его мнению, важный фактор в наращивании темпов вакцинации принадлежит системе QR-кодов, которая была введена на территории Липецкой области в конце октября. А также увеличению объёмов тестирования населения на коронавирусную инфекцию с помощью экспресс-тестов. Раннее выявление заболевания позволяет своевременно начинать лечение и снижение риск осложнений.
https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760184133.html
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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов
17:33 06.12.2021
 

Число коек в липецких ковидных госпиталях области сокращено почти вдвое

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19, власти Липецкой области почти вдвое сократили коечный фонд в ковидных госпиталях, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что еще месяц назад количество коек для ковидных больных в девяти региональных госпиталях составляло 3,1 тысячи мест, сейчас его сократили до 1,7 тысяч.
В региональном управлении здравоохранения считают, что важную роль в снижении заболеваемости в регионе сыграла вакцинация. Область значительно приблизилась к уровню, необходимому для формирования коллективного иммунитета. По оперативным данным, на сегодняшний день привиты почти 660 тысяч жителей региона, из них двукратно – более 606,7 человек. Всего для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 730 тысяч человек.
"Снижение числа госпитализаций с коронавирусом – положительный факт, подтверждающий эффективность мер, принятых в регионе для борьбы с распространением инфекции", - отметил Артамонов.
По его мнению, важный фактор в наращивании темпов вакцинации принадлежит системе QR-кодов, которая была введена на территории Липецкой области в конце октября. А также увеличению объёмов тестирования населения на коронавирусную инфекцию с помощью экспресс-тестов. Раннее выявление заболевания позволяет своевременно начинать лечение и снижение риск осложнений.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 15:09Липецкая область
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Липецкая областьЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь Артамонов
 
 
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