Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762324646.html
Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка
Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка - РИА Новости, 06.12.2021
Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка
Японский космический турист Юсаку Маэдзава хочет во что бы то ни стало привезти на Землю воздух с Международной космической станции, потому что об этом его... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:04
2021-12-06T10:04
наука
байконур (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
земля
юсаку маэдзава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754633865_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_ef3cbadb0345a5643734a05f173cb611.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава хочет во что бы то ни стало привезти на Землю воздух с Международной космической станции, потому что об этом его попросил маленький ребенок, сообщил Маэдзава в интервью РИА Новости."Эту просьбу надо обязательно выполнить, потому что она от маленького ребенка", - сказал Маэдзава.Он уточнил, что вернет воздух со станции в небольшой емкости, которую заранее мы возьмет с собой.Кроме того, японский космический турист, возможно, будет играть на музыкальном инструменте, который уже находится на станции.Ранее Маэдзава запустил сайт проекта 100 things you want MZ to do in space, где каждый желающий мог предложить космическому туристу интересную активность, которой бизнесмен должен будет заняться на орбите. Согласно опубликованному списку, в конце своего путешествия он попытается привезти на Землю воздух со станции.Кроме того, предприниматель будет запускать на орбите бумажные самолетики, показывать трюки с йо-йо, искать инопланетян, а также попробует помочь космонавтам в их научных экспериментах, отвечать на вопросы молодежи на фоне Земли, пускать мыльные пузыри и попробует снять полярные сияния, молнии и метеорные потоки.Также Маэдзава будет делать сальто назад, играть с космонавтами в бадминтон и попытается надеть брюки без рук, передвигаться, используя вееры, собирать в невесомости пазл, летать на ковре-самолете и выяснить, какой стиль плавания наиболее эффективен в космосе, делать там растяжку и узнать, будет ли тело вращаться, если в космосе чихнуть.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.
https://ria.ru/20210926/kosmos-1751873127.html
https://ria.ru/20211203/kosmos-1762002644.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754633865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0f3221853e2dbb8f2ad189755cbe574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава
10:04 06.12.2021
 
Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка

Японский космический турист Маэдзава привезет с МКС воздух по просьбе ребенка

© Фото : Space AdventuresЯпонский предприниматель Юсаку Маэдзава
Японский предприниматель Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Space Adventures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава хочет во что бы то ни стало привезти на Землю воздух с Международной космической станции, потому что об этом его попросил маленький ребенок, сообщил Маэдзава в интервью РИА Новости.
"Эту просьбу надо обязательно выполнить, потому что она от маленького ребенка", - сказал Маэдзава.
Он уточнил, что вернет воздух со станции в небольшой емкости, которую заранее мы возьмет с собой.
Кроме того, японский космический турист, возможно, будет играть на музыкальном инструменте, который уже находится на станции.
Ранее Маэдзава запустил сайт проекта 100 things you want MZ to do in space, где каждый желающий мог предложить космическому туристу интересную активность, которой бизнесмен должен будет заняться на орбите. Согласно опубликованному списку, в конце своего путешествия он попытается привезти на Землю воздух со станции.
Чарльз Симони - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 13:59Наука
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз
Кроме того, предприниматель будет запускать на орбите бумажные самолетики, показывать трюки с йо-йо, искать инопланетян, а также попробует помочь космонавтам в их научных экспериментах, отвечать на вопросы молодежи на фоне Земли, пускать мыльные пузыри и попробует снять полярные сияния, молнии и метеорные потоки.
Также Маэдзава будет делать сальто назад, играть с космонавтами в бадминтон и попытается надеть брюки без рук, передвигаться, используя вееры, собирать в невесомости пазл, летать на ковре-самолете и выяснить, какой стиль плавания наиболее эффективен в космосе, делать там растяжку и узнать, будет ли тело вращаться, если в космосе чихнуть.
Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 13:25
Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку
 
НаукаБайконур (город)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЗемляЮсаку Маэдзава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
10:07Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
10:05В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Умер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы регионаГлава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с РоссиейВ Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом