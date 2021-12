https://ria.ru/20211206/kosmos-1762324646.html

Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка

Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава хочет во что бы то ни стало привезти на Землю воздух с Международной космической станции, потому что об этом его попросил маленький ребенок, сообщил Маэдзава в интервью РИА Новости."Эту просьбу надо обязательно выполнить, потому что она от маленького ребенка", - сказал Маэдзава.Он уточнил, что вернет воздух со станции в небольшой емкости, которую заранее мы возьмет с собой.Кроме того, японский космический турист, возможно, будет играть на музыкальном инструменте, который уже находится на станции.Ранее Маэдзава запустил сайт проекта 100 things you want MZ to do in space, где каждый желающий мог предложить космическому туристу интересную активность, которой бизнесмен должен будет заняться на орбите. Согласно опубликованному списку, в конце своего путешествия он попытается привезти на Землю воздух со станции.Кроме того, предприниматель будет запускать на орбите бумажные самолетики, показывать трюки с йо-йо, искать инопланетян, а также попробует помочь космонавтам в их научных экспериментах, отвечать на вопросы молодежи на фоне Земли, пускать мыльные пузыри и попробует снять полярные сияния, молнии и метеорные потоки.Также Маэдзава будет делать сальто назад, играть с космонавтами в бадминтон и попытается надеть брюки без рук, передвигаться, используя вееры, собирать в невесомости пазл, летать на ковре-самолете и выяснить, какой стиль плавания наиболее эффективен в космосе, делать там растяжку и узнать, будет ли тело вращаться, если в космосе чихнуть.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.

