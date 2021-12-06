https://ria.ru/20211206/korruptsiya-1762401515.html
США объявят новую стратегию по борьбе с коррупцией, заявили в Белом доме
США объявят новую стратегию по борьбе с коррупцией, заявили в Белом доме - РИА Новости, 06.12.2021
США объявят новую стратегию по борьбе с коррупцией, заявили в Белом доме
США объявят новую стратегию по борьбе с коррупцией, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:27
2021-12-06T15:27
2021-12-06T15:28
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США объявят новую стратегию по борьбе с коррупцией, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома."В понедельник, 6 декабря, мы опубликуем первую в истории правительственную стратегию США по противостоянию коррупции. Стратегия уделяет особое внимание лучшему пониманию и реагированию на транснациональный аспект коррупции, в том числе принятию значительных шагов по сокращению возможностей для коррупционеров использовать американскую и международную финансовую систему для отмывания прибыли от их действий", - заявил представитель администрации.США намерены помешать предполагаемым коррупционерам инвестировать в американскую недвижимость, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США."На протяжении слишком долгого времени рынок недвижимости в США был подвержен манипуляциям и использовался как безопасная гавань для отмывания прибыли от незаконной деятельности, включая коррупцию… Преступники и чиновники-коррупционеры слишком часто получают возможность использовать недвижимость (для отмывания)", - заявил представитель администрации.По его словам, США намерены бороться со сделками, которые оплачиваются полностью наличными, часто через подставные компании. Эти правила еще не одобрены окончательно, но будут предложены в понедельник минфином в рамках стратегии по борьбе с коррупцией.Новая стратегия США по борьбе с коррупцией обусловит международную помощь, включая военную, уровнем коррупции в странах-реципиентах, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Аналогичные обязательства возьмут на себя минфин, госдеп и входящее в структуру госдепа Агентство США по международному развитию (USAID)."Министерства и агентства во главе с USAID обяжутся в рамках стратегии лучше оценивать и реагировать на риски коррупции во всех вопросах, касающихся помощи США в области развития и в гуманитарной области", - сказал представитель администрации.
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в мире, сша, агентство по международному развитию сша
15:27 06.12.2021 (обновлено: 15:28 06.12.2021)
США объявят новую стратегию по борьбе с коррупцией, заявили в Белом доме
Представитель Белого дома рассказал о стратегии США по борьбе с коррупцией
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США
объявят новую стратегию по борьбе с коррупцией, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"В понедельник, 6 декабря, мы опубликуем первую в истории правительственную стратегию США по противостоянию коррупции. Стратегия уделяет особое внимание лучшему пониманию и реагированию на транснациональный аспект коррупции, в том числе принятию значительных шагов по сокращению возможностей для коррупционеров использовать американскую и международную финансовую систему для отмывания прибыли от их действий", - заявил представитель администрации.
США намерены помешать предполагаемым коррупционерам инвестировать в американскую недвижимость, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"На протяжении слишком долгого времени рынок недвижимости в США был подвержен манипуляциям и использовался как безопасная гавань для отмывания прибыли от незаконной деятельности, включая коррупцию… Преступники и чиновники-коррупционеры слишком часто получают возможность использовать недвижимость (для отмывания)", - заявил представитель администрации.
По его словам, США намерены бороться со сделками, которые оплачиваются полностью наличными, часто через подставные компании. Эти правила еще не одобрены окончательно, но будут предложены в понедельник минфином в рамках стратегии по борьбе с коррупцией.
Новая стратегия США по борьбе с коррупцией обусловит международную помощь, включая военную, уровнем коррупции в странах-реципиентах, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Все федеральное правительство будет повышать уровень антикоррупционной работы в качестве единого приоритета… например, министерство обороны дает обязательство преследовать стратегию укрепления процесса планирования, чтобы в нем нашлось место большему числу обсуждений о том, как управляется сектор безопасности (в странах-получателях) еще до предоставления помощи", - заявил представитель администрации. Также, по его словам, Пентагон будет чаще оценивать сотрудничество со странами, где существует "значительная коррупция".
Аналогичные обязательства возьмут на себя минфин, госдеп и входящее в структуру госдепа Агентство США по международному развитию (USAID
).
"Министерства и агентства во главе с USAID обяжутся в рамках стратегии лучше оценивать и реагировать на риски коррупции во всех вопросах, касающихся помощи США в области развития и в гуманитарной области", - сказал представитель администрации.