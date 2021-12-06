https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762386899.html

Патриарх Кирилл призвал не опасаться заболеть COVID-19 в храмах

Патриарх Кирилл призвал не опасаться заболеть COVID-19 в храмах - РИА Новости, 06.12.2021

Патриарх Кирилл призвал не опасаться заболеть COVID-19 в храмах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не опасаться заболеть коронавирусом в храмах, так как в них соблюдаются ограничительные меры и... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:32

2021-12-06T14:32

2021-12-06T14:32

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не опасаться заболеть коронавирусом в храмах, так как в них соблюдаются ограничительные меры и присутствует "благодать Божья"."Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть, поэтому меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, ну и во-вторых, определенный порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник.6 декабря (23 ноября по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день памяти погребения святого благоверного князя Александра Невского во Владимире. 20 ноября в день своего юбилея патриарх выразил надежду, что испытание человечества пандемией коронавируса продлится недолго.

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия