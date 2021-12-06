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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 06.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:45

2021-12-06T11:45

2021-12-06T11:50

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,07%, 2. Республика Алтай 0,12%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.

республика алтай

республика калмыкия

москва

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