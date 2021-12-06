https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762343515.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 06.12.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:45
2021-12-06T11:45
2021-12-06T11:50
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760290263_0:210:3065:1934_1920x0_80_0_0_c9651350a3375d445c23257807f939c0.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,07%, 2. Республика Алтай 0,12%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.
республика алтай
республика калмыкия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760290263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2bb0c34be43de6f6e7a09c68ba2120f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:45 06.12.2021 (обновлено: 11:50 06.12.2021)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,07%