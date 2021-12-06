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В России за сутки умерли 1184 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1184 больных COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
В России за сутки умерли 1184 больных COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 1 184 смерти с COVID-19, за все время — 282 462, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:43
2021-12-06T11:43
2021-12-06T11:46
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 184 смерти с COVID-19, за все время — 282 462, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1 184 смерти... За весь период по России умерло 282 462 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 91, Подмосковье — 62, Санкт-Петербурге — 55.
https://ria.ru/20211205/usiliya-1762283496.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19
11:43 06.12.2021 (обновлено: 11:46 06.12.2021)
В России за сутки умерли 1184 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1184 человека с коронавирусом