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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762342505.html
В России за сутки умерли 1184 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1184 больных COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
В России за сутки умерли 1184 больных COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 1 184 смерти с COVID-19, за все время — 282 462, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:43
2021-12-06T11:46
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 184 смерти с COVID-19, за все время — 282 462, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1 184 смерти... За весь период по России умерло 282 462 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 91, Подмосковье — 62, Санкт-Петербурге — 55.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19
11:43 06.12.2021 (обновлено: 11:46 06.12.2021)
 
В России за сутки умерли 1184 больных COVID-19

В России за сутки умерли 1184 человека с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи
Врачи реаниматологи - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 184 смерти с COVID-19, за все время — 282 462, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 1 184 смерти... За весь период по России умерло 282 462 человека", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 19:32Распространение коронавируса
Путин призвал объединять усилия для победы над коронавирусом
В частности, в Москве — 91, Подмосковье — 62, Санкт-Петербурге — 55.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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