11:42 06.12.2021 (обновлено: 12:52 06.12.2021)
В России зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки выявили 32 136 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в России четвертые сутки подряд находится ниже отметки в 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 32 136 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2561 (8,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 32 602 заболевших, темп прироста остался на уровне 0,33%. Максимум за время эпидемии установлен 6 ноября — 41 335 случаев.
Умерли 1184 человека (днем ранее было 1206), выписались после лечения — 28 070.
Больше всего заражений в Москве — 3134 (днем ранее было 3301), Санкт-Петербурге — 2412, Подмосковье — 2215, Самарской области — 865, Воронежской — 727, Красноярском (713), Краснодарском (713), Пермском (690) краях.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — шесть, в Ненецком автономном округе — 12, а в Калмыкии — 22.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 833 749 человек, из них 282 462 скончались, 8 530 476 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.