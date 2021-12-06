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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762342035.html
В России зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 06.12.2021
В России зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19 за сутки
Число случаев заражения коронавирусом в России четвертые сутки подряд находится ниже отметки в 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:42
2021-12-06T12:52
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в России четвертые сутки подряд находится ниже отметки в 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; 32 136 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2561 (8,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 32 602 заболевших, темп прироста остался на уровне 0,33%. Максимум за время эпидемии установлен 6 ноября — 41 335 случаев. Умерли 1184 человека (днем ранее было 1206), выписались после лечения — 28 070.Больше всего заражений в Москве — 3134 (днем ранее было 3301), Санкт-Петербурге — 2412, Подмосковье — 2215, Самарской области — 865, Воронежской — 727, Красноярском (713), Краснодарском (713), Пермском (690) краях.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — шесть, в Ненецком автономном округе — 12, а в Калмыкии — 22.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 833 749 человек, из них 282 462 скончались, 8 530 476 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760791402.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/omikron-1762320186.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 06.12.2021 (обновлено: 12:52 06.12.2021)
 
В России зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 32 136 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в России четвертые сутки подряд находится ниже отметки в 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 32 136 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2561 (8,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Врачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 20:39Распространение коронавируса
В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19
Накануне зарегистрировали 32 602 заболевших, темп прироста остался на уровне 0,33%. Максимум за время эпидемии установлен 6 ноября — 41 335 случаев.
Умерли 1184 человека (днем ранее было 1206), выписались после лечения — 28 070.
Больше всего заражений в Москве — 3134 (днем ранее было 3301), Санкт-Петербурге — 2412, Подмосковье — 2215, Самарской области — 865, Воронежской — 727, Красноярском (713), Краснодарском (713), Пермском (690) краях.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — шесть, в Ненецком автономном округе — 12, а в Калмыкии — 22.
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 09:41В мире
ВОЗ сообщила предварительные выводы о тяжести COVID при омикрон-штамме
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 833 749 человек, из них 282 462 скончались, 8 530 476 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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