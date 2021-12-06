https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762341449.html
В России за сутки выписали 28 070 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 28 070 человек после COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
В России за сутки выписали 28 070 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 28 070 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 530 476 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:41
2021-12-06T11:41
2021-12-06T11:41
распространение коронавируса
общество
челябинская область
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 28 070 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 530 476 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 070 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 530 476", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2753, Подмосковье - 2048, Челябинской области - 1290.
челябинская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_97619e5f380ce7bea6e9ead71a364fd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинская область, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 28 070 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 28 070 человек после COVID-19, за все время — 8 530 476