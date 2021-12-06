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В Хабаровском крае заявили о снижении заболеваемости COVID-19
В Хабаровском крае заявили о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
В Хабаровском крае заявили о снижении заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае начала снижаться, но уровень по-прежнему высокий, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:53
2021-12-06T09:53
2021-12-06T09:53
распространение коронавируса
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хабаровский край
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коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае начала снижаться, но уровень по-прежнему высокий, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов."Заболеваемость COVID-19 начала тенденцию на постепенное снижение. За неделю количество заболевших в сутки немного снизилось с 589 человек до 515. Это говорит о том, что "ограничительная терапия" и кампания по вакцинации эффективны. Не смотря на это, уровень заболеваемости по-прежнему высокий", - написал Никонов в своем Telegram-канале в понедельник.Он отметил, что загруженность коечного фонда по краю составляет 89,4%. Всего развёрнуто 2682 койки, свободными остаются 289. В ковидных госпиталях на ИВЛ находится 41 человек.Полностью завершили вакцинацию в крае почти 437 тысяч человек, уже прошли ревакцинацию более 50 тысяч. Зампред добавил, что в регионе работают 124 точки, где можно получить вакцину против COVID-19, среди них две круглосуточные.По последним данным хабаровского минздрава, всего за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 112 тысяч жителей, умерли 1084.
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общество, хабаровский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Хабаровском крае заявили о снижении заболеваемости COVID-19
Зампред правительства Хабаровского края Никонов заявил о снижении заболеваемости COVID-19
ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости.
Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае
начала снижаться, но уровень по-прежнему высокий, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
"Заболеваемость COVID-19 начала тенденцию на постепенное снижение. За неделю количество заболевших в сутки немного снизилось с 589 человек до 515. Это говорит о том, что "ограничительная терапия" и кампания по вакцинации эффективны. Не смотря на это, уровень заболеваемости по-прежнему высокий", - написал Никонов в своем Telegram-канале в понедельник.
Он отметил, что загруженность коечного фонда по краю составляет 89,4%. Всего развёрнуто 2682 койки, свободными остаются 289. В ковидных госпиталях на ИВЛ находится 41 человек.
Полностью завершили вакцинацию в крае почти 437 тысяч человек, уже прошли ревакцинацию более 50 тысяч. Зампред добавил, что в регионе работают 124 точки, где можно получить вакцину против COVID-19, среди них две круглосуточные.
По последним данным хабаровского минздрава, всего за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 112 тысяч жителей, умерли 1084.