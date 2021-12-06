https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762320865.html

В Татарстане отметили снижение заболеваемости COVID-19

В Татарстане отметили снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021

В Татарстане отметили снижение заболеваемости COVID-19

Некоторое снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в Татарстане, республика сворачивает около 1 тысячи ковидных коек, но при необходимости сможет их снова... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:36

2021-12-06T09:36

2021-12-06T09:36

республика татарстан

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Некоторое снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в Татарстане, республика сворачивает около 1 тысячи ковидных коек, но при необходимости сможет их снова развернуть в течение двух дней, сообщил министр здравоохранения региона Марат Садыков."Мы начали сворачивать коечный фонд – видим, что заболеваемость упала на сегодняшний момент. Где-то в пределах 1 тысячи коек свернем, при необходимости в течение двух дней обратно развернем", - сказал Садыков журналистам.Министр уточнил, что всего в Татарстане было развернуто 7 тысяч коек для лечения заболевших новой коронавирусной инфекцией, что составляет 29% от общего коечного фонда.По словам Садыкова, добиться снижения заболеваемости удалось благодаря комплексу принятых ограничительных мер, в том числе и таких непопулярных, как введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте. "Снижение хорошее… Во время любого эпидпроцесса во все времена введение определенных ограничительных мер – это не ново, это было всегда. У нас почему-то воспринимают это негативно", - отметил он.Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщала ранее, что за последнюю неделю в республике впервые за последние 11 недель отмечено снижение заболеваемости, снижение недельного темпа прироста на 5,5%. По ее словам, тенденция к снижению заболеваемости наметилась.Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.

https://ria.ru/20211203/vaktsinatsiya-1762077080.html

https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии