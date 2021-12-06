https://ria.ru/20211206/koreya-1762433739.html

Путин и Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова

Путин и Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова - РИА Новости, 06.12.2021

Путин и Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова для прочного мира, лидеры... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:01

2021-12-06T18:01

2021-12-06T19:17

владимир путин

нарендра моди

в мире

ядерное оружие

индия

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова для прочного мира, лидеры подчеркнули необходимость диалога.Соответствующее совместное заявление по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Лидеры призвали все заинтересованные стороны работать над денуклеаризацией Корейского полуострова в целях установления на нем прочного мира и стабильности, а также подчеркнули необходимость продолжения диалога для достижения этой цели", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210924/kndr-1751560480.html

индия

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

россия

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владимир путин, нарендра моди, в мире, ядерное оружие, индия, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров, россия