https://ria.ru/20211206/koreya-1762433739.html
Путин и Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова
Путин и Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова - РИА Новости, 06.12.2021
Путин и Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова для прочного мира, лидеры... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:01
2021-12-06T18:01
2021-12-06T19:17
владимир путин
нарендра моди
в мире
ядерное оружие
индия
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова для прочного мира, лидеры подчеркнули необходимость диалога.Соответствующее совместное заявление по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Лидеры призвали все заинтересованные стороны работать над денуклеаризацией Корейского полуострова в целях установления на нем прочного мира и стабильности, а также подчеркнули необходимость продолжения диалога для достижения этой цели", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210924/kndr-1751560480.html
индия
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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владимир путин, нарендра моди, в мире, ядерное оружие, индия, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров, россия
18:01 06.12.2021 (обновлено: 19:17 06.12.2021)
Путин и Моди призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова
Президент Путин и премьер Индии Моди призвали работать над денуклеаризацией Кореи