https://ria.ru/20211206/konsultatsii-1762459030.html
Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным
Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным - РИА Новости, 06.12.2021
Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным
Президент США Джо Байден перед звонком лидеру РФ Владимиру Путину переговорит для координации с европейскими коллегами, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:20
2021-12-06T20:20
2021-12-06T20:22
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден перед звонком лидеру РФ Владимиру Путину переговорит для координации с европейскими коллегами, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Завтра состоится ...видеоконференция президента Байдена и президента Путина. До нее сегодня президент проведет переговоры с ключевыми европейскими союзниками", - сказал представитель администрации США.По его словам, предстоящие переговоры необходимы для "координации" послания, которое он планирует донести до российского лидера, и "обеспечения того, что он (Байден) представит в разговоре с президентом Путиным единую позицию союзников и сильное трансатлантическое единство".По заявлению представителя администрации, переговоры с европейскими коллегами станут продолжением шедшего последнее время "интенсивного" диалога.Ранее сообщалось, что лидеры США и России проведут во вторник переговоры в онлайн-формате
https://ria.ru/20211206/sanktsii-1762454992.html
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сша, владимир путин, джо байден, в мире, европа, россия
20:20 06.12.2021 (обновлено: 20:22 06.12.2021)
Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным
Президент США Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным