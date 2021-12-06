https://ria.ru/20211206/konsultatsii-1762459030.html

Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным

Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным - РИА Новости, 06.12.2021

Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным

Президент США Джо Байден перед звонком лидеру РФ Владимиру Путину переговорит для координации с европейскими коллегами, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:20

2021-12-06T20:20

2021-12-06T20:22

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден перед звонком лидеру РФ Владимиру Путину переговорит для координации с европейскими коллегами, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Завтра состоится ...видеоконференция президента Байдена и президента Путина. До нее сегодня президент проведет переговоры с ключевыми европейскими союзниками", - сказал представитель администрации США.По его словам, предстоящие переговоры необходимы для "координации" послания, которое он планирует донести до российского лидера, и "обеспечения того, что он (Байден) представит в разговоре с президентом Путиным единую позицию союзников и сильное трансатлантическое единство".По заявлению представителя администрации, переговоры с европейскими коллегами станут продолжением шедшего последнее время "интенсивного" диалога.Ранее сообщалось, что лидеры США и России проведут во вторник переговоры в онлайн-формате

https://ria.ru/20211206/sanktsii-1762454992.html

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сша, владимир путин, джо байден, в мире, европа, россия