https://ria.ru/20211206/konstitutsiya-1762406273.html

Онлайн-конференция о проведении теста на знание Конституции РФ

Онлайн-конференция о проведении теста на знание Конституции РФ - РИА Новости, 06.12.2021

Онлайн-конференция о проведении теста на знание Конституции РФ

9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению общенациональной акции ''VI Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации'' 12–13 декабря.

2021-12-06T15:49

2021-12-06T15:49

2021-12-06T15:49

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Задать вопросУчастники:- член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, член Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции Российской Федерации Борис ЭБЗЕЕВ;- председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;- лидер общественного движения ''Гражданин'' Юрий ШАРКОВИЧ.12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. На мероприятии речь пойдет об особенностях проведения, миссии и истории акции, собравшей за 6 лет более миллиона участников, а также о начале Всероссийских открытых уроков на знание Конституции Российской Федерации.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы