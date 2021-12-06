Онлайн-конференция о проведении теста на знание Конституции РФ
9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению общенациональной акции ''VI Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации'' 12–13 декабря.
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Участники:
- член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, член Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции Российской Федерации Борис ЭБЗЕЕВ;
- председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;
- лидер общественного движения ''Гражданин'' Юрий ШАРКОВИЧ.
12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. На мероприятии речь пойдет об особенностях проведения, миссии и истории акции, собравшей за 6 лет более миллиона участников, а также о начале Всероссийских открытых уроков на знание Конституции Российской Федерации.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, член Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции Российской Федерации Борис ЭБЗЕЕВ;
- председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;
- лидер общественного движения ''Гражданин'' Юрий ШАРКОВИЧ.
12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. На мероприятии речь пойдет об особенностях проведения, миссии и истории акции, собравшей за 6 лет более миллиона участников, а также о начале Всероссийских открытых уроков на знание Конституции Российской Федерации.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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