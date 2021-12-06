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Онлайн-конференция о проведении теста на знание Конституции РФ
Онлайн-конференция о проведении теста на знание Конституции РФ - РИА Новости, 06.12.2021
Онлайн-конференция о проведении теста на знание Конституции РФ
9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению общенациональной акции ''VI Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации'' 12–13 декабря.
2021-12-06T15:49
2021-12-06T15:49
анонсы
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Задать вопросУчастники:- член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, член Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции Российской Федерации Борис ЭБЗЕЕВ;- председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;- лидер общественного движения ''Гражданин'' Юрий ШАРКОВИЧ.12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. На мероприятии речь пойдет об особенностях проведения, миссии и истории акции, собравшей за 6 лет более миллиона участников, а также о начале Всероссийских открытых уроков на знание Конституции Российской Федерации.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
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1
5
4.7
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анонсы
15:49 06.12.2021
 

Онлайн-конференция о проведении теста на знание Конституции РФ

Читать ria.ru в
9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению общенациональной акции ''VI Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации'' 12–13 декабря.
Задать вопрос

Участники:
- член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, член Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции Российской Федерации Борис ЭБЗЕЕВ;
- председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;
- лидер общественного движения ''Гражданин'' Юрий ШАРКОВИЧ.
12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. На мероприятии речь пойдет об особенностях проведения, миссии и истории акции, собравшей за 6 лет более миллиона участников, а также о начале Всероссийских открытых уроков на знание Конституции Российской Федерации.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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