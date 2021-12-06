https://ria.ru/20211206/khlebnikova-1762427746.html

Представители Хлебниковой рассказали о состоянии певицы

Представители Хлебниковой рассказали о состоянии певицы - РИА Новости, 06.12.2021

Представители Хлебниковой рассказали о состоянии певицы

Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизируется, она дышит сама, сообщили в Instagram артистки ее представители. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:32

2021-12-06T17:32

2021-12-06T17:40

шоубиз

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марина хлебникова

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизируется, она дышит сама, сообщили в Instagram артистки ее представители.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского."Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению точно будет не быстрым", - говорится в сообщении.На данный момент к артистке пускают только членов семьи, они не дают комментариев.Марина Хлебникова – эстрадная певица, народная артистка РФ. Обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".

https://ria.ru/20211202/khlebnikova-1761805973.html

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общество, марина хлебникова, москва, россия