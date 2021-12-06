https://ria.ru/20211206/khlebnikova-1762427746.html
Представители Хлебниковой рассказали о состоянии певицы
Представители Хлебниковой рассказали о состоянии певицы - РИА Новости, 06.12.2021
Представители Хлебниковой рассказали о состоянии певицы
Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизируется, она дышит сама, сообщили в Instagram артистки ее представители. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:32
2021-12-06T17:32
2021-12-06T17:40
шоубиз
общество
марина хлебникова
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ce145a0ab62b7a3d8770039ab25b819f.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизируется, она дышит сама, сообщили в Instagram артистки ее представители.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского."Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению точно будет не быстрым", - говорится в сообщении.На данный момент к артистке пускают только членов семьи, они не дают комментариев.Марина Хлебникова – эстрадная певица, народная артистка РФ. Обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".
https://ria.ru/20211202/khlebnikova-1761805973.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_2:0:786:588_1920x0_80_0_0_14a990075abb2d4c34334ab38adbc179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марина хлебникова, москва, россия
17:32 06.12.2021 (обновлено: 17:40 06.12.2021)
Представители Хлебниковой рассказали о состоянии певицы
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали, что она "дышит сама"