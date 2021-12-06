https://ria.ru/20211206/khabarovsk-1762311296.html

В Хабаровском крае сохранили более 20 тысяч рабочих мест с начала года

В Хабаровском крае сохранили более 20 тысяч рабочих мест с начала года - РИА Новости, 06.12.2021

В Хабаровском крае сохранили более 20 тысяч рабочих мест с начала года

Более 20 тысяч рабочих мест сохранено в Хабаровском крае после восстановления экономики за 10 месяцев 2021 года, помощь оказывается только "ответственному... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T06:48

2021-12-06T06:48

2021-12-06T06:48

экономика

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил дегтярев

россия

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ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Более 20 тысяч рабочих мест сохранено в Хабаровском крае после восстановления экономики за 10 месяцев 2021 года, помощь оказывается только "ответственному бизнесу", сообщил глава региона Михаил Дегтярев."План по восстановлению экономики, принятый в январе, работает. В целом занятость сохранилась во всех отраслях. Благодаря краевой и федеральной поддержке удалось сберечь более 20 тысяч рабочих мест. Поэтому продолжаем помогать бизнесу. Но только его ответственным представителям. При условии отсутствия протоколов об административных правонарушениях в соблюдении санитарных норм и вакцинации персонала в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - сообщил губернатор на рабочей встрече с руководством экономического блока правительства края в понедельник.По данным регионального кабмина, за последнюю неделю за поддержкой в адрес правительства края обратилось почти 330 предпринимателей, которым будет оказана помощь "лишь при соблюдении озвученных губернатором условий".По словам первого зампредседателя правительства Хабаровского края Марии Авиловой, экономика края "демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на действующий в Хабаровском крае ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса"."Ключевые результаты были достигнуты благодаря реализации плана по восстановлению доходов и занятости, включающего в себя 200 мер поддержки, который был подписан губернатором края в начале года", - сообщила она.Отмечается, что в зоне особого внимания - малый бизнес. Его представители попали под ограничения, введенные в том числе и по поручению президента России. Речь идет прежде всего о наиболее пострадавших 8,5 тысячи субъектах малого предпринимательства: организациях и учреждениях спорта и досуга, образования, торговли, общепита и гостиничного сервиса.По поручению главы региона развернута обширная система антикризисных мер помощи. Среди них и новый закон Хабаровского края о понижающем коэффициенте по патентной системе налогообложения на 2022 год. При этом положительный эффект продемонстрировали расширенный кредит "ФОТ 3.0" и субсидия на нерабочие дни, развернутые федеральным правительством."За получением ФОТ в регионе обратились свыше 170 коммерсантов. В результате чего было сохранено почти 3 тысячи рабочих мест. Субсидиарная поддержка оказана порядка 3 тысячам получателей, что позволило избежать сокращения 17,3 тысячи сотрудников", - рассказали в правительстве края.Ранее, в конце ноября, на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу экономической ситуации в отраслях реального сектора экономики и на рынке труда в связи с изменением ситуации на мировых рынках и распространением коронавируса сообщалось, что сектор общественного питания (кафе и рестораны) пострадал в период коронавирусного кризиса больше других. По итогам девяти месяцев 2020 года его показатели составили 68,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение коснулось и оборота розничной торговли. Индекс составил 96,1% в сравнении с январем-сентябрем предыдущего года.По данным министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, в регионе действует около 7 тысяч предприятий торговли, более 1 тысячи организаций общественного питания и свыше 2,8 тысячи предприятий бытового обслуживания. "Вместе они обеспечивают региону сотни миллиардов оборота и влияют на другие отрасли экономики края", - отмечалось минсельхозом.Было решено направить в Минэкономразвития России предложение о продлении срока приема заявлений от налогоплательщиков для получения отсрочки по налогам 1 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20210927/agrokhab-1751937619.html

https://rsport.ria.ru/20211130/trenirovki-1761386184.html

https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755724844.html

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экономика, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил дегтярев, россия