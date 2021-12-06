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Более 100 катков будут работать зимой на севере Москвы
Более 100 катков будут работать зимой на севере Москвы - РИА Новости, 08.12.2021
Более 100 катков будут работать зимой на севере Москвы
На севере Москвы зимой будут работать более 100 катков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-06T09:49
2021-12-08T14:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На севере Москвы зимой будут работать более 100 катков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.В пресс-службе добавили, что в этом году в рамках комплексного благоустройства реконструировали два катка с искусственным льдом.Один из них расположен в парке "Северные Дубки". Летом здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, площадки для тихого отдыха со скамейками и парковыми диванами, установили опоры освещения и фигуры животных из искусственных растений, оборудовали спортивные и детские площадки.Другой реконструированный каток с искусственным покрытием открылся по адресу: Онежская улица, дом 53, корпус 1. Летом здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, пешеходные дорожки, обновили детскую и спортивную площадки.Самые большие в округе площадки с искусственным льдом — площадью 1800 квадратных метров каждая — работают в парке "Ангарские пруды" и на Дегунинской улице в Западном Дегунино, а еще на проезде Черепановых в Коптево.Кроме того, этой зимой на севере столицы оборудуют 16 лыжных трасс общей протяженностью более 24 километров.Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:49 06.12.2021 (обновлено: 14:50 08.12.2021)
 

Более 100 катков будут работать зимой на севере Москвы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетители на катке
Посетители на катке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На севере Москвы зимой будут работать более 100 катков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В Северном административном округе столицы в зимнем сезоне будут функционировать 124 катка в парках и во дворах, 107 из них – с естественным покрытием – будут открыты с наступлением устойчивых минусовых температур, а 17 открытых катков с искусственным льдом уже работают",- говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в этом году в рамках комплексного благоустройства реконструировали два катка с искусственным льдом.
Один из них расположен в парке "Северные Дубки". Летом здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, площадки для тихого отдыха со скамейками и парковыми диванами, установили опоры освещения и фигуры животных из искусственных растений, оборудовали спортивные и детские площадки.
Другой реконструированный каток с искусственным покрытием открылся по адресу: Онежская улица, дом 53, корпус 1. Летом здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, пешеходные дорожки, обновили детскую и спортивную площадки.
Самые большие в округе площадки с искусственным льдом — площадью 1800 квадратных метров каждая — работают в парке "Ангарские пруды" и на Дегунинской улице в Западном Дегунино, а еще на проезде Черепановых в Коптево.
Кроме того, этой зимой на севере столицы оборудуют 16 лыжных трасс общей протяженностью более 24 километров.
Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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