https://ria.ru/20211206/katki-1762761340.html

Более 100 катков будут работать зимой на севере Москвы

Более 100 катков будут работать зимой на севере Москвы - РИА Новости, 08.12.2021

Более 100 катков будут работать зимой на севере Москвы

На севере Москвы зимой будут работать более 100 катков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-06T09:49

2021-12-06T09:49

2021-12-08T14:50

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На севере Москвы зимой будут работать более 100 катков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.В пресс-службе добавили, что в этом году в рамках комплексного благоустройства реконструировали два катка с искусственным льдом.Один из них расположен в парке "Северные Дубки". Летом здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, площадки для тихого отдыха со скамейками и парковыми диванами, установили опоры освещения и фигуры животных из искусственных растений, оборудовали спортивные и детские площадки.Другой реконструированный каток с искусственным покрытием открылся по адресу: Онежская улица, дом 53, корпус 1. Летом здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, пешеходные дорожки, обновили детскую и спортивную площадки.Самые большие в округе площадки с искусственным льдом — площадью 1800 квадратных метров каждая — работают в парке "Ангарские пруды" и на Дегунинской улице в Западном Дегунино, а еще на проезде Черепановых в Коптево.Кроме того, этой зимой на севере столицы оборудуют 16 лыжных трасс общей протяженностью более 24 километров.Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда.

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734968.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы