https://ria.ru/20211206/kalashnikov-1762430881.html
В Индии будет произведено более 600 тысяч автоматов Калашникова
В Индии будет произведено более 600 тысяч автоматов Калашникова - РИА Новости, 06.12.2021
В Индии будет произведено более 600 тысяч автоматов Калашникова
Россия заключила с Индией контракт на производство в в стране автоматов Калашникова АК-203, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:45
2021-12-06T17:45
2021-12-06T20:57
в мире
индия
нью-дели
москва
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
калашников (концерн)
дмитрий шугаев
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия заключила с Индией контракт на производство в в стране автоматов Калашникова АК-203, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.Он уточнил, что речь идет более чем о 600 тысячах единиц оружия. "Это говорит о том, что потребности национальных вооруженных сил (Индии. — Прим. ред.) будут обеспечены практически полностью. Но самое главное — Индия получает с помощью нас, российских партнеров, компетенции в производстве вооружения, действительно важный в том числе для национальной промышленности момент", — отметил Шугаев. По словам главы ФСВТС, АК-203 не уступает иностранным конкурентам, а по многим показателям превосходит.В марте 2019 года российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на оружейном заводе "Корва" на северо-востоке страны. Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежат "Рособоронэкспорту". Контрольный пакет (50,5%) остается за самим государством.
https://ria.ru/20211114/oruzhie-1758969886.html
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в мире, индия, нью-дели, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), калашников (концерн), дмитрий шугаев, россия
17:45 06.12.2021 (обновлено: 20:57 06.12.2021)
В Индии будет произведено более 600 тысяч автоматов Калашникова
Глава ФСВТС Шугаев: в Индии будет произведено более 600 тысяч автоматов Калашникова