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Специалисты "Роснефти" подвели итоги года исследований арктических животных
Специалисты "Роснефти" подвели итоги года исследований арктических животных - РИА Новости, 06.12.2021
Специалисты "Роснефти" подвели итоги года исследований арктических животных
В 2021 году ученые Арктического Научного Центра компании "Роснефть" завершили второй масштабный полевой сезон программы по сохранению биологического... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:13
2021-12-06T18:13
новости компаний - экономика
роснефть
земля франца-иосифа
северный ледовитый океан
россия
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В 2021 году ученые Арктического Научного Центра компании "Роснефть" завершили второй масштабный полевой сезон программы по сохранению биологического разнообразия.Вершины пищевых цепочекВ рамках научного проекта "Экология" "Роснефть" с 2019 года реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки. Исследования проводил Арктический Научный Центр компании, в 2021 году отмечающий десять лет со дня основания."Следить за все экосистемой невозможно, да и не нужно. Обычно ученые используют биологические индикаторы. Это организмы, по состоянию которых можно делать какие-то общие выводы о состоянии экосистемы", - пояснил РИА Новости начальник отдела инновационных проектов на шельфе "Арктического научного Центра" Артем Исаченко.В Арктике, по словам ученого, таких ключевых видов около шестидесяти. "Роснефть" исследует четыре – это белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка. Все эти животные находятся на вершинах пищевых цепочек."По их состоянию видно, как чувствуют себя все остальные обитатели экосистемы. Если нет кормовой базы, то численность видов-биоиндикаторов уменьшается", - сказал Исаченко.Моржей стало вдвое большеВ 2021 году впервые были проведены масштабные целенаправленные исследования атлантического подвида моржа на территории архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Виктория. По словам специалистов, в современной истории страны исследования такого масштаба не проводились, все предыдущие данные о моржах собирались попутно.В 2021 году было зафиксировано крупнейшее скопление моржей на архипелаге (более 2000 особей на о. Ева-Лив), впервые проведен полномасштабный учет моржей с использованием беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности за два полевых сезона было обследовано 40 островов, установлено 26 спутниковых меток, установлены 15 фотоловушек, обнаружены три новых лежбища.Странное поведение медведейВесной 2021 года исследования белого медведя проводились на острове Земля Александры, в августе – сентябре - на Новой Земле."Из-за климатических изменений происходит так, что летом медведи остаются там, где им находиться не надо. Медведь почему считается морским млекопитающим? Потому что он кормится на льду. Его жизненный цикл непосредственно связан с ледовой кромкой. А сейчас получается так, что медведи не успевают уйти с островов, а остаются там, где есть жилища людей. Надо понять, что не так с этими медведями, почему они не уходят", - рассказал Исаченко.В общей сложности за два года было обследовано 19 белых медведей, на пятерых самок установлены ошейники со спутниковыми передатчиками. В ходе работ собран уникальный биологический материал.Капризные и неуловимыеТакже был организован масштабный комплексный мониторинг популяции дикого северного оленя. Восемнадцать оленей помечены ошейниками со спутниковыми передатчиками. Летом и осенью проводились исследования миграционных скоплений северных оленей на Таймырском полуострове.Самым капризным и неуловимым видом-биоиндикатором является белая чайка, которую, можно назвать российским видом, поскольку 80% популяции обитает именно в российской части Арктики.Арктический научный центр компании "Роснефть" был создан в 2021 году. С тех пор проведено больше тридцати научно-исследовательских экспедиций в акватории всех морей российского сектора Северного Ледовитого океана. Помимо исследований редких видов животных и птиц, АНЦ занимается комплексными исследованиями ледников и айсбергов, геологии морской и прибрежной зон, также ведется разработка микробного препарата для очистки северных морей от углеводородов.
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новости компаний - экономика, роснефть, земля франца-иосифа, северный ледовитый океан, россия
18:13 06.12.2021
 

Специалисты "Роснефти" подвели итоги года исследований арктических животных

© Фото : ПАО "НК "Роснефть""Роснефть" исследовала неизведанные уголки Арктики
Роснефть исследовала неизведанные уголки Арктики - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : ПАО "НК "Роснефть"
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В 2021 году ученые Арктического Научного Центра компании "Роснефть" завершили второй масштабный полевой сезон программы по сохранению биологического разнообразия.

Вершины пищевых цепочек

В рамках научного проекта "Экология" "Роснефть" с 2019 года реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки. Исследования проводил Арктический Научный Центр компании, в 2021 году отмечающий десять лет со дня основания.
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"Следить за все экосистемой невозможно, да и не нужно. Обычно ученые используют биологические индикаторы. Это организмы, по состоянию которых можно делать какие-то общие выводы о состоянии экосистемы", - пояснил РИА Новости начальник отдела инновационных проектов на шельфе "Арктического научного Центра" Артем Исаченко.
В Арктике, по словам ученого, таких ключевых видов около шестидесяти. "Роснефть" исследует четыре – это белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка. Все эти животные находятся на вершинах пищевых цепочек.
"По их состоянию видно, как чувствуют себя все остальные обитатели экосистемы. Если нет кормовой базы, то численность видов-биоиндикаторов уменьшается", - сказал Исаченко.

Моржей стало вдвое больше

В 2021 году впервые были проведены масштабные целенаправленные исследования атлантического подвида моржа на территории архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Виктория. По словам специалистов, в современной истории страны исследования такого масштаба не проводились, все предыдущие данные о моржах собирались попутно.
"Мы ничего не знали о численности краснокнижной популяции. В 2020 году мы насчитали 3,5 тысячи особей. И это было больше, чем предполагали ученые. В этом году по тому же маршруту насчитали 7 400 особей. Надо понимать, что информация о моржах – сплошное белое пятно. В процессе исследования вас ожидают неожиданные открытия. На следующий год моржей может оказаться снова 3,5 тысячи", - говорит Исаченко.
В 2021 году было зафиксировано крупнейшее скопление моржей на архипелаге (более 2000 особей на о. Ева-Лив), впервые проведен полномасштабный учет моржей с использованием беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности за два полевых сезона было обследовано 40 островов, установлено 26 спутниковых меток, установлены 15 фотоловушек, обнаружены три новых лежбища.
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Странное поведение медведей

Весной 2021 года исследования белого медведя проводились на острове Земля Александры, в августе – сентябре - на Новой Земле.
"Из-за климатических изменений происходит так, что летом медведи остаются там, где им находиться не надо. Медведь почему считается морским млекопитающим? Потому что он кормится на льду. Его жизненный цикл непосредственно связан с ледовой кромкой. А сейчас получается так, что медведи не успевают уйти с островов, а остаются там, где есть жилища людей. Надо понять, что не так с этими медведями, почему они не уходят", - рассказал Исаченко.
В общей сложности за два года было обследовано 19 белых медведей, на пятерых самок установлены ошейники со спутниковыми передатчиками. В ходе работ собран уникальный биологический материал.
"На основании как наших наблюдений, так и работ зарубежных коллег можно сделать вывод о новом поведенческом паттерне белых медведей. Так, произошло расширение кормовой базы. Недавно появились съемки, как белый медведь охотится на белугу. Этого никогда не было Кроме того, медведи охотятся группой. Это нехарактерно для хищника-одиночки", - отметил Исаченко.

Капризные и неуловимые

Также был организован масштабный комплексный мониторинг популяции дикого северного оленя. Восемнадцать оленей помечены ошейниками со спутниковыми передатчиками. Летом и осенью проводились исследования миграционных скоплений северных оленей на Таймырском полуострове.
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Самым капризным и неуловимым видом-биоиндикатором является белая чайка, которую, можно назвать российским видом, поскольку 80% популяции обитает именно в российской части Арктики.
"Белая чайка – тоже на вершине пищевой цепочки и тоже связана с ледовой кромкой. Это птица не очень крупная, но очень капризная с точки зрения условий гнездования. Наше разочарование было в том, что когда экспедиция дошла в 2020 году на остров Визе, чайки там надолго не задержались. Да, на некоторых птиц поставили GPS-трекеры, которые, в отличие от тех, что ставят на крупных животных, не передают координаты. Есть надежда, что отловим птиц в 2022 году и получим информацию об их миграционных маршрутах", - рассказал генеральный директор "Арктического Научного Центра" Михаил Болдырев.
Арктический научный центр компании "Роснефть" был создан в 2021 году. С тех пор проведено больше тридцати научно-исследовательских экспедиций в акватории всех морей российского сектора Северного Ледовитого океана. Помимо исследований редких видов животных и птиц, АНЦ занимается комплексными исследованиями ледников и айсбергов, геологии морской и прибрежной зон, также ведется разработка микробного препарата для очистки северных морей от углеводородов.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоснефтьЗемля Франца-ИосифаСеверный Ледовитый океанРоссия
 
 
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