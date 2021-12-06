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Специалисты "Роснефти" подвели итоги года исследований арктических животных

Специалисты "Роснефти" подвели итоги года исследований арктических животных - РИА Новости, 06.12.2021

Специалисты "Роснефти" подвели итоги года исследований арктических животных

В 2021 году ученые Арктического Научного Центра компании "Роснефть" завершили второй масштабный полевой сезон программы по сохранению биологического... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:13

2021-12-06T18:13

2021-12-06T18:13

новости компаний - экономика

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россия

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В 2021 году ученые Арктического Научного Центра компании "Роснефть" завершили второй масштабный полевой сезон программы по сохранению биологического разнообразия.Вершины пищевых цепочекВ рамках научного проекта "Экология" "Роснефть" с 2019 года реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки. Исследования проводил Арктический Научный Центр компании, в 2021 году отмечающий десять лет со дня основания."Следить за все экосистемой невозможно, да и не нужно. Обычно ученые используют биологические индикаторы. Это организмы, по состоянию которых можно делать какие-то общие выводы о состоянии экосистемы", - пояснил РИА Новости начальник отдела инновационных проектов на шельфе "Арктического научного Центра" Артем Исаченко.В Арктике, по словам ученого, таких ключевых видов около шестидесяти. "Роснефть" исследует четыре – это белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка. Все эти животные находятся на вершинах пищевых цепочек."По их состоянию видно, как чувствуют себя все остальные обитатели экосистемы. Если нет кормовой базы, то численность видов-биоиндикаторов уменьшается", - сказал Исаченко.Моржей стало вдвое большеВ 2021 году впервые были проведены масштабные целенаправленные исследования атлантического подвида моржа на территории архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Виктория. По словам специалистов, в современной истории страны исследования такого масштаба не проводились, все предыдущие данные о моржах собирались попутно.В 2021 году было зафиксировано крупнейшее скопление моржей на архипелаге (более 2000 особей на о. Ева-Лив), впервые проведен полномасштабный учет моржей с использованием беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности за два полевых сезона было обследовано 40 островов, установлено 26 спутниковых меток, установлены 15 фотоловушек, обнаружены три новых лежбища.Странное поведение медведейВесной 2021 года исследования белого медведя проводились на острове Земля Александры, в августе – сентябре - на Новой Земле."Из-за климатических изменений происходит так, что летом медведи остаются там, где им находиться не надо. Медведь почему считается морским млекопитающим? Потому что он кормится на льду. Его жизненный цикл непосредственно связан с ледовой кромкой. А сейчас получается так, что медведи не успевают уйти с островов, а остаются там, где есть жилища людей. Надо понять, что не так с этими медведями, почему они не уходят", - рассказал Исаченко.В общей сложности за два года было обследовано 19 белых медведей, на пятерых самок установлены ошейники со спутниковыми передатчиками. В ходе работ собран уникальный биологический материал.Капризные и неуловимыеТакже был организован масштабный комплексный мониторинг популяции дикого северного оленя. Восемнадцать оленей помечены ошейниками со спутниковыми передатчиками. Летом и осенью проводились исследования миграционных скоплений северных оленей на Таймырском полуострове.Самым капризным и неуловимым видом-биоиндикатором является белая чайка, которую, можно назвать российским видом, поскольку 80% популяции обитает именно в российской части Арктики.Арктический научный центр компании "Роснефть" был создан в 2021 году. С тех пор проведено больше тридцати научно-исследовательских экспедиций в акватории всех морей российского сектора Северного Ледовитого океана. Помимо исследований редких видов животных и птиц, АНЦ занимается комплексными исследованиями ледников и айсбергов, геологии морской и прибрежной зон, также ведется разработка микробного препарата для очистки северных морей от углеводородов.

https://ria.ru/20211130/tekhnologiya-1761485000.html

https://ria.ru/20211115/gaz-1759084853.html

https://ria.ru/20211112/rosneft-1758755072.html

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