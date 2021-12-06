https://ria.ru/20211206/investitsii-1762347662.html

Липецкая область привлекла более 110 млрд рублей инвестиций

Липецкая область привлекла более 110 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 06.12.2021

Липецкая область привлекла более 110 млрд рублей инвестиций

Объем инвестиций в основной капитал Липецкой области за девять месяцев 2021 года составил 111,1 миллиардов рублей, что на 6% выше уровня прошлого года, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:03

2021-12-06T12:03

2021-12-06T12:03

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Липецкой области за девять месяцев 2021 года составил 111,1 миллиардов рублей, что на 6% выше уровня прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, основные вложения пошли на приобретение транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря – 64,3%. На строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель было использовано 29,7% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 3,3%, на жилищное строительство – 2,7%."Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211202/trudoustroystvo-1761824690.html

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игорь артамонов