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Липецкая область
https://ria.ru/20211206/investitsii-1762347662.html
Липецкая область привлекла более 110 млрд рублей инвестиций
Липецкая область привлекла более 110 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 06.12.2021
Липецкая область привлекла более 110 млрд рублей инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал Липецкой области за девять месяцев 2021 года составил 111,1 миллиардов рублей, что на 6% выше уровня прошлого года, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:03
2021-12-06T12:03
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Липецкой области за девять месяцев 2021 года составил 111,1 миллиардов рублей, что на 6% выше уровня прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, основные вложения пошли на приобретение транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря – 64,3%. На строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель было использовано 29,7% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 3,3%, на жилищное строительство – 2,7%."Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
12:03 06.12.2021
 

Липецкая область привлекла более 110 млрд рублей инвестиций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Липецкой области за девять месяцев 2021 года составил 111,1 миллиардов рублей, что на 6% выше уровня прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, основные вложения пошли на приобретение транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря – 64,3%. На строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель было использовано 29,7% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 3,3%, на жилищное строительство – 2,7%.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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"Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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