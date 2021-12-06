https://ria.ru/20211206/investirovanie-1762451412.html

Россия нарастит инвестирование в Индию

Россия нарастит инвестирование в Индию - РИА Новости, 06.12.2021

Россия нарастит инвестирование в Индию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились расширять участие РФ в инвестировании, технологической сфере взаимодействия в РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:18

2021-12-06T19:18

2021-12-06T19:18

экономика

в мире

технологии

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились расширять участие РФ в инвестировании, технологической сфере взаимодействия в нефтехимии Индии.Соответствующее совместное заявление по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Приветствуя укрепление индийского рынка нефтехимикатов, Стороны договорились расширять сотрудничество посредством российского участия в инвестировании, технологической и иных сферах взаимодействия в нефтехимической области. Стороны приветствовали заинтересованность "Найара Энерджи Лимитед" в производстве в Индии таких продуктов, как полипропилен", - говорится в сообщении.

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экономика, в мире, технологии, индия, владимир путин, нарендра моди, россия