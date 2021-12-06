https://ria.ru/20211206/indiya-1762357888.html

Песков заявил о необходимости укреплять взаимодействие России и Индии

Песков заявил о необходимости укреплять взаимодействие России и Индии - РИА Новости, 06.12.2021

Песков заявил о необходимости укреплять взаимодействие России и Индии

Потенциал проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется, появляются новые болевые точки, которые несут угрозу для России и Индии, это требует дальнейшего РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:43

2021-12-06T12:43

2021-12-06T12:45

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дмитрий песков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Потенциал проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется, появляются новые болевые точки, которые несут угрозу для России и Индии, это требует дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран, сообщил Sputnik в Нью-Дели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что конфликтный потенциал значительно возрос, конфронтационный потенциал возрос. Мы видим, что потенциал региональных проблем тоже никуда не уходит и, наоборот, мы получаем новые точки болевые. Болевые точки, которые потенциально несут угрозу для наших государств. Это требует дальнейшего укрепления российско-индийского взаимодействия, и весомый вклад в укрепление этого взаимодействия как раз и внесет сегодняшний визит президента Путина", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как изменился политический ландшафт для отношений России и Индии за последние два года."Это Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы знаем, что здесь происходит развитие неких объединительных процессов, блоковых процессов, по которым, конечно, Российская Федерация имеет определенные вопросы. Поэтому, еще раз, это чрезвычайно важный формат, который отвечает особому характеру наших двусторонних отношений", - добавил он.

https://ria.ru/20211206/indiya-1762355208.html

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в мире, индия, нью-дели, дмитрий песков, россия