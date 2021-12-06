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Песков назвал отношения Москвы и Дели зрелыми
Песков назвал отношения Москвы и Дели зрелыми - РИА Новости, 06.12.2021
Песков назвал отношения Москвы и Дели зрелыми
Отношения между Москвой и Дели зрелые, а формат "2 на 2" чрезвычайно целесообразен, сообщил Sputnik в Нью-Дели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:32
2021-12-06T12:32
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москва
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Отношения между Москвой и Дели зрелые, а формат "2 на 2" чрезвычайно целесообразен, сообщил Sputnik в Нью-Дели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Формат "дважды два", действительно, чрезвычайно целесообразен с точки зрения особых привилегированных отношений партнерства между Россией и Индией", - сказал он.Песков отметил, что и Индия, и Россия практикуют этот формат с различными странами.Он добавил, что происходит общение министров обороны и министров иностранных дел двух стран. Среди тем, которые требуют обстоятельного обмена мнениями, Песков назвал Афганистан, иранское ядерное досье.
https://ria.ru/20211206/soglashenie-1762339651.html
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в мире, нью-дели, москва, дмитрий песков, россия
12:32 06.12.2021
 
Песков назвал отношения Москвы и Дели зрелыми

Пресс-секретарь президента Песков назвал формат переговоров с Дели "2 на 2" целесообразным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Отношения между Москвой и Дели зрелые, а формат "2 на 2" чрезвычайно целесообразен, сообщил Sputnik в Нью-Дели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Формат "дважды два", действительно, чрезвычайно целесообразен с точки зрения особых привилегированных отношений партнерства между Россией и Индией", - сказал он.
Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
11:31
Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы
Песков отметил, что и Индия, и Россия практикуют этот формат с различными странами.
"И сейчас, когда мы запустили этот трек взаимодействия между Москвой и Дели, это говорит, действительно, о том, что отношения у нас зрелые, и особенно в окружении очень сильного конфликтного потенциала, в котором мы живем, обе нашей страны, это требует доверительного разговора, который как раз сейчас, в это время и проходит", - сказал он.
Он добавил, что происходит общение министров обороны и министров иностранных дел двух стран. Среди тем, которые требуют обстоятельного обмена мнениями, Песков назвал Афганистан, иранское ядерное досье.
Российско-индийские переговоры в формате 2+2 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
10:09
Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
 
В миреНью-ДелиМоскваДмитрий ПесковРоссия
 
 
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