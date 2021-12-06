Песков назвал отношения Москвы и Дели зрелыми

"И сейчас, когда мы запустили этот трек взаимодействия между Москвой и Дели, это говорит, действительно, о том, что отношения у нас зрелые, и особенно в окружении очень сильного конфликтного потенциала, в котором мы живем, обе нашей страны, это требует доверительного разговора, который как раз сейчас, в это время и проходит", - сказал он.