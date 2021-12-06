Песков назвал отношения Москвы и Дели зрелыми
Пресс-секретарь президента Песков назвал формат переговоров с Дели "2 на 2" целесообразным
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Отношения между Москвой и Дели зрелые, а формат "2 на 2" чрезвычайно целесообразен, сообщил Sputnik в Нью-Дели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Формат "дважды два", действительно, чрезвычайно целесообразен с точки зрения особых привилегированных отношений партнерства между Россией и Индией", - сказал он.
Песков отметил, что и Индия, и Россия практикуют этот формат с различными странами.
"И сейчас, когда мы запустили этот трек взаимодействия между Москвой и Дели, это говорит, действительно, о том, что отношения у нас зрелые, и особенно в окружении очень сильного конфликтного потенциала, в котором мы живем, обе нашей страны, это требует доверительного разговора, который как раз сейчас, в это время и проходит", - сказал он.
Он добавил, что происходит общение министров обороны и министров иностранных дел двух стран. Среди тем, которые требуют обстоятельного обмена мнениями, Песков назвал Афганистан, иранское ядерное досье.