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Греческий премьер Мицотакис посетит Россию и встретится с Путиным
Греческий премьер Мицотакис посетит Россию и встретится с Путиным - РИА Новости, 06.12.2021
Греческий премьер Мицотакис посетит Россию и встретится с Путиным
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит 8 декабря Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:18
2021-12-06T14:18
2021-12-06T14:18
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греция
владимир путин
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит 8 декабря Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в понедельник."Премьер-министр в среду будет находиться в Сочи, где будет его первая встреча в качестве премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, с которым он встречался как лидер оппозиции в Афинах в 2016 году", - сказал Иконому. Он отметил, что лидеры смогут обсудить отношения двух стран, с упором на сотрудничество в сфере энергетики, туризма, культуры и образования, а также обменяются мнениями о региональной и международной обстановке."Наша многосторонняя и многомерная дипломатия, политика, которую мы проводим последние 2,5 года, значительно укрепила стратегические позиции нашей страны, и эффективно продвигает наши национальные интересы", - заявил официальный представитель греческого правительства.
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в мире, греция, владимир путин, кириакос мицотакис, россия
Греческий премьер Мицотакис посетит Россию и встретится с Путиным
Премьер Греции Мицотакис 8 декабря посетит Россию и встретится с президентом Путиным