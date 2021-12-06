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Греческий премьер Мицотакис посетит Россию и встретится с Путиным

Греческий премьер Мицотакис посетит Россию и встретится с Путиным - РИА Новости, 06.12.2021

Греческий премьер Мицотакис посетит Россию и встретится с Путиным

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит 8 декабря Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:18

2021-12-06T14:18

2021-12-06T14:18

в мире

греция

владимир путин

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит 8 декабря Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в понедельник."Премьер-министр в среду будет находиться в Сочи, где будет его первая встреча в качестве премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, с которым он встречался как лидер оппозиции в Афинах в 2016 году", - сказал Иконому. Он отметил, что лидеры смогут обсудить отношения двух стран, с упором на сотрудничество в сфере энергетики, туризма, культуры и образования, а также обменяются мнениями о региональной и международной обстановке."Наша многосторонняя и многомерная дипломатия, политика, которую мы проводим последние 2,5 года, значительно укрепила стратегические позиции нашей страны, и эффективно продвигает наши национальные интересы", - заявил официальный представитель греческого правительства.

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в мире, греция, владимир путин, кириакос мицотакис, россия