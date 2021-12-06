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Авторы 74 научных проектов МО выиграли гранты на исследования
Авторы 74 научных проектов МО выиграли гранты на исследования - РИА Новости, 06.12.2021
Авторы 74 научных проектов МО выиграли гранты на исследования
Российский научный фонд подвел итоги ежегодного конкурса. От Московской области победителями стали 74 научных проекта. Авторы получат средства на исследования,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:17
2021-12-06T19:17
2021-12-06T19:17
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский научный фонд подвел итоги ежегодного конкурса. От Московской области победителями стали 74 научных проекта. Авторы получат средства на исследования, которые будут проводиться в 2022–2023 годах, сообщил телеканал "360".В этом году гранты выиграли авторы научных проектов из Московского физико-технического университета в Долгопрудном, Научного центра биологических исследований и Института теоретической и экспериментальной биофизики в Пущино, Института физики твердого тела имени Осипьяна и Института проблем химической физики в Черноголовке, Объединенного института ядерных исследований в Дубне и не только.
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московская область (подмосковье), российский научный фонд