https://ria.ru/20211206/granty-1762451275.html

Авторы 74 научных проектов МО выиграли гранты на исследования

Авторы 74 научных проектов МО выиграли гранты на исследования - РИА Новости, 06.12.2021

Авторы 74 научных проектов МО выиграли гранты на исследования

Российский научный фонд подвел итоги ежегодного конкурса. От Московской области победителями стали 74 научных проекта. Авторы получат средства на исследования,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:17

2021-12-06T19:17

2021-12-06T19:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

российский научный фонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762450028_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_e57663e1bbc8f8e3b0d12b98016bfa41.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский научный фонд подвел итоги ежегодного конкурса. От Московской области победителями стали 74 научных проекта. Авторы получат средства на исследования, которые будут проводиться в 2022–2023 годах, сообщил телеканал "360".В этом году гранты выиграли авторы научных проектов из Московского физико-технического университета в Долгопрудном, Научного центра биологических исследований и Института теоретической и экспериментальной биофизики в Пущино, Института физики твердого тела имени Осипьяна и Института проблем химической физики в Черноголовке, Объединенного института ядерных исследований в Дубне и не только.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), российский научный фонд