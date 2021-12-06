https://ria.ru/20211206/gospitalizatsiya-1762346424.html
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с коронавирусом - РИА Новости, 06.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 767 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:57
2021-12-06T11:57
2021-12-06T11:57
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 767 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 560 человек. В городе выздоровели еще 2753 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 792 971", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 91 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 пациентов