https://ria.ru/20211206/golosovanie-1762386553.html

Голосование по организации выделенок в Подмосковье продлили до конца года

Голосование по организации выделенок в Подмосковье продлили до конца года - РИА Новости, 06.12.2021

Голосование по организации выделенок в Подмосковье продлили до конца года

Голосование по организации выделенных полос на дорогах Московской области продлили до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:31

2021-12-06T14:31

2021-12-06T14:31

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Голосование по организации выделенных полос на дорогах Московской области продлили до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.На голосование вынесено 10 выделенных полос, которые предлагается организовать в 2022 году на участках с наибольшим пассажиропотоком в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском, Подольске, Красногорске, Химках.

https://ria.ru/20211129/dorogi-1761301839.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), красногорск, балашиха