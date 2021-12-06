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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211206/golosovanie-1762386553.html
Голосование по организации выделенок в Подмосковье продлили до конца года
Голосование по организации выделенок в Подмосковье продлили до конца года - РИА Новости, 06.12.2021
Голосование по организации выделенок в Подмосковье продлили до конца года
Голосование по организации выделенных полос на дорогах Московской области продлили до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:31
2021-12-06T14:31
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
красногорск
балашиха
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Голосование по организации выделенных полос на дорогах Московской области продлили до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.На голосование вынесено 10 выделенных полос, которые предлагается организовать в 2022 году на участках с наибольшим пассажиропотоком в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском, Подольске, Красногорске, Химках.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), красногорск, балашиха
14:31 06.12.2021
 

Голосование по организации выделенок в Подмосковье продлили до конца года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВыделенная полоса общественного транспорта
Выделенная полоса общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Голосование по организации выделенных полос на дорогах Московской области продлили до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.
На голосование вынесено 10 выделенных полос, которые предлагается организовать в 2022 году на участках с наибольшим пассажиропотоком в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском, Подольске, Красногорске, Химках.
Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта 360 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 16:36Новости Подмосковья
Губернатор рассказал, на каких дорогах Подмосковья появятся "выделенки"
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)КрасногорскБалашиха
 
 
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