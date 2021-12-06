https://ria.ru/20211206/germaniya-1762350491.html
Будущий канцлер Германии назвал имена новых министров
Будущий канцлер Германии назвал имена новых министров - РИА Новости, 06.12.2021
Будущий канцлер Германии назвал имена новых министров
Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:15
2021-12-06T12:15
2021-12-06T12:42
в мире
германия
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БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая Социал-демократическая партия Германии будет представлена в правительстве семью министрами, это трое мужчин и четыре женщины.По словам Шольца, политик из Гессена Ненси Фезер возглавит МВД Германии в новом кабмине, Хубертус Хайль продолжит возглавлять минтруд, врио главы минюста Кристина Ламбрехт займет кресло министра обороны, эксперт в сфере здравоохранения Карл Лаутербах станет главой минздрава.Как сообщил будущий канцлер, новое министерство строительства и жилья в правительстве ФРГ займет политик из Восточной Германии Клара Гейвиц, врио главы министерства окружающей среды Свенья Шульце станет министром развития, Вольфганг Шмидт возглавит ведомство канцлера ФРГ.
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в мире, германия
12:15 06.12.2021 (обновлено: 12:42 06.12.2021)
Будущий канцлер Германии назвал имена новых министров
Будущий канцлер Германии Шольц назвал имена новых министров