https://ria.ru/20211206/gazifikatsiya-1762358854.html

Почти две тысячи населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2022 году

Почти две тысячи населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2021

Почти две тысячи населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2022 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил газифицировать почти 2 тысячи населенных пунктов в регионе в рамках программы "Социальная газификация". РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:47

2021-12-06T12:47

2021-12-06T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

жкх

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил газифицировать почти 2 тысячи населенных пунктов в регионе в рамках программы "Социальная газификация"."Мы газифицировали треть населенных пунктов из трех тысяч. Следующий год будет "ударным". За весь 2022 год мы должны газифицировать 1900 населенных пунктов", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Собственникам необходимо оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

https://ria.ru/20211206/fok-1762345502.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх