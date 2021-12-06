https://ria.ru/20211206/gazifikatsiya-1762358854.html
Почти две тысячи населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2022 году
Почти две тысячи населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2021
Почти две тысячи населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2022 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил газифицировать почти 2 тысячи населенных пунктов в регионе в рамках программы "Социальная газификация". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:47
2021-12-06T12:47
2021-12-06T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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жкх
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил газифицировать почти 2 тысячи населенных пунктов в регионе в рамках программы "Социальная газификация"."Мы газифицировали треть населенных пунктов из трех тысяч. Следующий год будет "ударным". За весь 2022 год мы должны газифицировать 1900 населенных пунктов", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Собственникам необходимо оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.
https://ria.ru/20211206/fok-1762345502.html
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