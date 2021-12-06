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Песков надеется, что партнеры проявят волю и дадут гарантии безопасности
Песков надеется, что партнеры проявят волю и дадут гарантии безопасности - РИА Новости, 06.12.2021
Песков надеется, что партнеры проявят волю и дадут гарантии безопасности
Неизвестно, насколько партнеры в США готовы проявить политическую волю и дать гарантии по системе безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:16
2021-12-06T21:22
в мире
безопасность
дмитрий песков
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Неизвестно, насколько партнеры в США готовы проявить политическую волю и дать гарантии по системе безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы еще не знаем, насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты. По крайне мере такое поручение есть у министерства иностранных дел, и я не сомневаюсь, что наши дипломаты, высокие профессионалы во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, они будут искать собеседников для начала таких переговоров, но посмотрим, удастся или не удастся", - сказал Песков в эфире Первого канала.Песков напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина, "которая как никогда актуальна: созвать саммит пятерки Совбеза, с тем чтобы обсудить глобальные вызовы и пути решения"."Пока не удалось с американцами согласовать эти графики. Пока нет такой политической воли", - сказал он.
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в мире, безопасность, дмитрий песков, россия, сша, владимир путин
21:16 06.12.2021 (обновлено: 21:22 06.12.2021)
 
Песков надеется, что партнеры проявят волю и дадут гарантии безопасности

Пресс-секретарь Песков надеется, что партнеры проявят волю и дадут гарантии безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Неизвестно, насколько партнеры в США готовы проявить политическую волю и дать гарантии по системе безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы еще не знаем, насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты. По крайне мере такое поручение есть у министерства иностранных дел, и я не сомневаюсь, что наши дипломаты, высокие профессионалы во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, они будут искать собеседников для начала таких переговоров, но посмотрим, удастся или не удастся", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Песков напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина, "которая как никогда актуальна: созвать саммит пятерки Совбеза, с тем чтобы обсудить глобальные вызовы и пути решения".
"Пока не удалось с американцами согласовать эти графики. Пока нет такой политической воли", - сказал он.
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