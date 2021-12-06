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Песков надеется, что партнеры проявят волю и дадут гарантии безопасности

Песков надеется, что партнеры проявят волю и дадут гарантии безопасности - РИА Новости, 06.12.2021

Песков надеется, что партнеры проявят волю и дадут гарантии безопасности

Неизвестно, насколько партнеры в США готовы проявить политическую волю и дать гарантии по системе безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:16

2021-12-06T21:16

2021-12-06T21:22

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безопасность

дмитрий песков

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Неизвестно, насколько партнеры в США готовы проявить политическую волю и дать гарантии по системе безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы еще не знаем, насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты. По крайне мере такое поручение есть у министерства иностранных дел, и я не сомневаюсь, что наши дипломаты, высокие профессионалы во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, они будут искать собеседников для начала таких переговоров, но посмотрим, удастся или не удастся", - сказал Песков в эфире Первого канала.Песков напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина, "которая как никогда актуальна: созвать саммит пятерки Совбеза, с тем чтобы обсудить глобальные вызовы и пути решения"."Пока не удалось с американцами согласовать эти графики. Пока нет такой политической воли", - сказал он.

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в мире, безопасность, дмитрий песков, россия, сша, владимир путин