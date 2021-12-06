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Объем ФНБ за ноябрь сократился на 58,7 миллиарда рублей
Объем ФНБ за ноябрь сократился на 58,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.12.2021
Объем ФНБ за ноябрь сократился на 58,7 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за ноябрь 2021 года сократился в рублях на 58,7 миллиарда - до 13,886 триллиона рублей, в долларах –... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:54
2021-12-06T11:54
экономика
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сша
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сбербанк россии
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за ноябрь 2021 года сократился в рублях на 58,7 миллиарда - до 13,886 триллиона рублей, в долларах – уменьшился на 12,6 миллиарда, до 185,196 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина."По состоянию на 1 декабря 2021 года объем ФНБ составил 13 886 331,2 миллиона рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 185,196 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов фонда по состоянию на 1 декабря текущего года составил эквивалент 8,492 триллиона рублей, или 113,251 миллиарда долларов. Это составляет 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.На 1 ноября 2021 года общий объем ФНБ составлял 13,945 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. В долларовом эквиваленте это составляло 197,746 миллиарда долларов.На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,702 миллиарда китайских юаней, 251,2 миллиона рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 531,238 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,846 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 4,040 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 50,1 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота".Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 252 миллиона рублей, что эквивалентно 3,41 миллиона долларов США.
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экономика, украина, сша, втб, сбербанк россии, аэрофлот, россия
11:54 06.12.2021
 
Объем ФНБ за ноябрь сократился на 58,7 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния за ноябрь сократился на 58,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за ноябрь 2021 года сократился в рублях на 58,7 миллиарда - до 13,886 триллиона рублей, в долларах – уменьшился на 12,6 миллиарда, до 185,196 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина.
"По состоянию на 1 декабря 2021 года объем ФНБ составил 13 886 331,2 миллиона рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 185,196 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов фонда по состоянию на 1 декабря текущего года составил эквивалент 8,492 триллиона рублей, или 113,251 миллиарда долларов. Это составляет 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.
На 1 ноября 2021 года общий объем ФНБ составлял 13,945 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. В долларовом эквиваленте это составляло 197,746 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,702 миллиарда китайских юаней, 251,2 миллиона рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 531,238 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,846 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 4,040 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 50,1 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота".
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 252 миллиона рублей, что эквивалентно 3,41 миллиона долларов США.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 16:48
В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже
 
ЭкономикаУкраинаСШАВТБСбербанк РоссииАэрофлотРоссия
 
 
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