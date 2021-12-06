Онлайн-конференция о Фестивале итальянского документального кино
10 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению третьего Фестиваля итальянского документального кино Italian DOC Festival.
Задать вопрос
Участники:
- первый советник Посольства Италии в Российской Федерации Микеле МИСТО;
- директор Архива истории художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;
- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;
- директор Итальянского культурного центра в Москве Даниела РИЦЦИ;
- директор по связям с общественностью Italian DOC Festival Эмануела КЬЮМЕО;
- режиссеры Алессандро РОССЕЛИНИ, Селин ГАЙЛЕР, Оливье БОЛЕР.
11-15 декабря в Москве пройдет 3-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta - государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии, при поддержке посольства Италии в Российской Федерации.
В ходе онлайн-конференции будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, особенностях проведения в условиях ограничений, связанных с пандемией, и важности подобных мероприятий для развития международных гуманитарных и культурных связей.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- первый советник Посольства Италии в Российской Федерации Микеле МИСТО;
- директор Архива истории художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;
- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;
- директор Итальянского культурного центра в Москве Даниела РИЦЦИ;
- директор по связям с общественностью Italian DOC Festival Эмануела КЬЮМЕО;
- режиссеры Алессандро РОССЕЛИНИ, Селин ГАЙЛЕР, Оливье БОЛЕР.
11-15 декабря в Москве пройдет 3-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta - государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии, при поддержке посольства Италии в Российской Федерации.
В ходе онлайн-конференции будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, особенностях проведения в условиях ограничений, связанных с пандемией, и важности подобных мероприятий для развития международных гуманитарных и культурных связей.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru