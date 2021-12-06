https://ria.ru/20211206/festival-kino-1762357205.html

Онлайн-конференция о Фестивале итальянского документального кино

Онлайн-конференция о Фестивале итальянского документального кино - РИА Новости, 06.12.2021

Онлайн-конференция о Фестивале итальянского документального кино

10 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению третьего Фестиваля итальянского документального кино Italian DOC Festival.

2021-12-06T12:38

2021-12-06T12:38

2021-12-06T12:38

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1762357205.jpg?1638783531

Задать вопросУчастники:- первый советник Посольства Италии в Российской Федерации Микеле МИСТО;- директор Архива истории художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;- директор Итальянского культурного центра в Москве Даниела РИЦЦИ;- директор по связям с общественностью Italian DOC Festival Эмануела КЬЮМЕО;- режиссеры Алессандро РОССЕЛИНИ, Селин ГАЙЛЕР, Оливье БОЛЕР.11-15 декабря в Москве пройдет 3-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta - государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии, при поддержке посольства Италии в Российской Федерации.В ходе онлайн-конференции будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, особенностях проведения в условиях ограничений, связанных с пандемией, и важности подобных мероприятий для развития международных гуманитарных и культурных связей.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы