https://ria.ru/20211206/elektrichka-1762332542.html
Прокуратура организовала проверку из-за задержек электричек в Приморье
Прокуратура организовала проверку из-за задержек электричек в Приморье - РИА Новости, 06.12.2021
Прокуратура организовала проверку из-за задержек электричек в Приморье
Приморская транспортная прокуратура проверяет информацию о задержках пригородных электропоездов в регионе, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:50
2021-12-06T10:50
2021-12-06T10:50
происшествия
приморский край
ржд
дальневосточная железная дорога
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Приморская транспортная прокуратура проверяет информацию о задержках пригородных электропоездов в регионе, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.В воскресенье вечером в соцсетях был опубликован пост пассажирки электропоезда Уссурийск-Владивосток, отправившегося около 18.00. По ее словам, электричка, проехав Кипарисово, остановилась между станциями и простояла два с лишним часа - почти до 22.00.Компания "Экспресс Приморья", отвечающая за пригородное сообщение, ранее информировала, что по направлению к портам Приморья скопилось огромное количество грузовых поездов, это вызвало серьезные задержки в графике движения электричек. Пресс-секретарь "Экспресс Приморья" Максим Каленик уточнял РИА Новости, что накануне было много задержек пригородных электропоездов, поезда следовали с опозданием в 2 и 3 часа."Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров на железнодорожном транспорте в связи с публикациями в СМИ сообщений о фактах задержки электропоездов пригородного сообщения во Владивостокском регионе Дальневосточной железной дороги ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены причины ситуации, дана оценка действиям структурных подразделений ОАО "РЖД" в части соблюдения прав пассажиров, а также требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.В ДВЖД РИА Новости сообщали, что сложные погодные условия и приостановка китайской стороной приема грузов через пограничный переход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) в Приморье вызвали скопление грузовых поездов. В уборке снега были задействованы тысячи людей. РЖД оказывает клиентам всю необходимую поддержку, в том числе по перенаправлению грузов, грузоотправителям предлагаются альтернативные маршруты, отмечали в ДВЖД.
https://ria.ru/20201106/poezd-1583313229.html
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происшествия, приморский край, ржд, дальневосточная железная дорога, россия
Прокуратура организовала проверку из-за задержек электричек в Приморье
Прокуратура в Приморье проводит проверку из-за опоздания электричек на два-три часа
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Приморская транспортная прокуратура проверяет информацию о задержках пригородных электропоездов в регионе, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В воскресенье вечером в соцсетях был опубликован пост пассажирки электропоезда Уссурийск-Владивосток, отправившегося около 18.00. По ее словам, электричка, проехав Кипарисово, остановилась между станциями и простояла два с лишним часа - почти до 22.00.
Компания "Экспресс Приморья", отвечающая за пригородное сообщение, ранее информировала, что по направлению к портам Приморья скопилось огромное количество грузовых поездов, это вызвало серьезные задержки в графике движения электричек. Пресс-секретарь "Экспресс Приморья" Максим Каленик уточнял РИА Новости, что накануне было много задержек пригородных электропоездов, поезда следовали с опозданием в 2 и 3 часа.
"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров на железнодорожном транспорте в связи с публикациями в СМИ сообщений о фактах задержки электропоездов пригородного сообщения во Владивостокском регионе Дальневосточной железной дороги
ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены причины ситуации, дана оценка действиям структурных подразделений ОАО "РЖД" в части соблюдения прав пассажиров, а также требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.
В ДВЖД РИА Новости сообщали, что сложные погодные условия и приостановка китайской стороной приема грузов через пограничный переход Гродеково (РФ
) – Суйфэньхэ (КНР
) в Приморье вызвали скопление грузовых поездов. В уборке снега были задействованы тысячи людей. РЖД
оказывает клиентам всю необходимую поддержку, в том числе по перенаправлению грузов, грузоотправителям предлагаются альтернативные маршруты, отмечали в ДВЖД.