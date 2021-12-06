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Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за снегопада
Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за снегопада - РИА Новости, 06.12.2021
Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за снегопада
Движение в Москве будет сильно осложнено во вторник из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:45
2021-12-06T16:45
2021-12-06T16:45
общество
москва
telegram (приложение)
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Движение в Москве будет сильно осложнено во вторник из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, может быть побит рекорд по осадкам, выпадет до 14 миллиметров."Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Движение в течение дня будет сильно осложнено. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время - после 20.00 на дорогах будет свободнее. Просим водителей быть внимательными – соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211206/sneg-1762388579.html
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общество, москва, telegram (приложение), евгений тишковец, погода, россия
Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за снегопада
Дептранс Москвы предупредил о сильном осложнении движения на дорогах из-за снегопада