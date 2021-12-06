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В Крыму произошла массовая драка после ДТП
В Крыму произошла массовая драка после ДТП - РИА Новости, 06.12.2021
В Крыму произошла массовая драка после ДТП
В Крыму после столкновения двух легковушек завязалась массовая драка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:09
2021-12-06T15:30
происшествия
дтп
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. В Крыму после столкновения двух легковушек завязалась массовая драка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД."В ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию", — говорится в сообщении.ДТП с участием ВАЗа и Skoda произошло в селе Заречное Симферопольского района, никто не пострадал.Полиция разбирается в деталях конфликта.
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республика крым
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происшествия, дтп, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
13:09 06.12.2021 (обновлено: 15:30 06.12.2021)
 
В Крыму произошла массовая драка после ДТП

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки после ДТП в Крыму

© Фото : Пресс-служба МВД по Республике КрымМесто ДТП в селе Заречное Симферопольского района
Место ДТП в селе Заречное Симферопольского района - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. В Крыму после столкновения двух легковушек завязалась массовая драка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"В ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию", — говорится в сообщении.
ДТП с участием ВАЗа и Skoda произошло в селе Заречное Симферопольского района, никто не пострадал.
Полиция разбирается в деталях конфликта.
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ПроисшествияДТПРеспублика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоРоссия
 
 
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