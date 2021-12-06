https://ria.ru/20211206/dtp-1762364885.html

В Крыму произошла массовая драка после ДТП

В Крыму произошла массовая драка после ДТП - РИА Новости, 06.12.2021

В Крыму произошла массовая драка после ДТП

В Крыму после столкновения двух легковушек завязалась массовая драка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:09

2021-12-06T13:09

2021-12-06T15:30

происшествия

дтп

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. В Крыму после столкновения двух легковушек завязалась массовая драка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД."В ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию", — говорится в сообщении.ДТП с участием ВАЗа и Skoda произошло в селе Заречное Симферопольского района, никто не пострадал.Полиция разбирается в деталях конфликта.

https://ria.ru/20211205/politseyskiy-1762291926.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия