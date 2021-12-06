https://ria.ru/20211206/doroga-1762423669.html
В Нижегородской области отремонтировали дорогу Семенов – Ковернино
В Нижегородской области отремонтировали дорогу Семенов – Ковернино - РИА Новости, 06.12.2021
В Нижегородской области отремонтировали дорогу Семенов – Ковернино
Двадцать три километра дороги Семенов – Ковернино в Нижегородской области отремонтировали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:15
2021-12-06T17:15
2021-12-06T17:16
нижегородская область
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нижегородская область
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Двадцать три километра дороги Семенов – Ковернино в Нижегородской области отремонтировали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.По словам губернатора Нижегородской области, на этот участок было направлено 216 миллионов рублей."Работы в рамках национального проекта на этом важном отрезке трассы начались еще в прошлом году, тогда было приведено в порядок семь километров межрайонной трассы. В следующем году планируем продолжить ремонт дороги, но уже на территории Ковернинского района. О необходимости восстановления покрытия на этой трассе не раз говорили местные жители, и сейчас это стало возможным. Такие мероприятия как нельзя лучше соответствуют задачам, которые определил при реализации нацпроектов президент России Владимир Путин. Благодаря нацпроекту мы делаем более комфортным и безопасным ежедневые поездки людей", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что вдоль дороги, которая соединяет два районных центра, находится около 30 населенных пунктов."Кроме того, для региона это важное туристическое направление, связанное с развитием художественных промыслов. Наличие качественных дорог помогает создавать здесь новые рабочие места и обеспечивать дополнительные поступления в местные бюджеты", - отметил Никитин.Ремонт дороги начался в апреле. Несмотря на то, что современные технологии позволяют укладывать горячие асфальтобетонные смеси при температуре до -5 градусов, все работы по укладке асфальта завершились в сентябре. Ширина дороги – от 6 до 7 метров, специалисты уложили более 100 тысяч квадратных метров нового покрытия. Еще два осенних месяца понадобилось для подсыпки и укрепления обочин щебнем."Особенности этого участка – многочисленные съезды на грунтовые дороги. Автомобили выезжают из леса, в итоге грунт и грязь попадают на проезжую часть. И в этом случае уменьшается сцепление колес с дорожным покрытием, возрастает вероятность ДТП. Поэтому при укреплении обочин были выполнены примыкания к грунтовым дорогам. Весной повторно проанализируем ситуацию с безопасностью движения на отремонтированном участке трассы", - сообщил заместитель начальника отдела главного управления автодорог региона Василий Вакарчук.
https://ria.ru/20211201/dorogi-1761666030.html
https://ria.ru/20211109/nikitin-1758301643.html
https://ria.ru/20211203/novgorod-1762080806.html
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общество, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин, россия
17:15 06.12.2021 (обновлено: 17:16 06.12.2021)
В Нижегородской области отремонтировали дорогу Семенов – Ковернино
Двадцать три километра дороги Семенов – Ковернино отремонтировали в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости.
Двадцать три километра дороги Семенов – Ковернино в Нижегородской области
отремонтировали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин
.
По словам губернатора Нижегородской области, на этот участок было направлено 216 миллионов рублей.
"Работы в рамках национального проекта на этом важном отрезке трассы начались еще в прошлом году, тогда было приведено в порядок семь километров межрайонной трассы. В следующем году планируем продолжить ремонт дороги, но уже на территории Ковернинского района. О необходимости восстановления покрытия на этой трассе не раз говорили местные жители, и сейчас это стало возможным. Такие мероприятия как нельзя лучше соответствуют задачам, которые определил при реализации нацпроектов президент России Владимир Путин
. Благодаря нацпроекту мы делаем более комфортным и безопасным ежедневые поездки людей", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что вдоль дороги, которая соединяет два районных центра, находится около 30 населенных пунктов.
"Кроме того, для региона это важное туристическое направление, связанное с развитием художественных промыслов. Наличие качественных дорог помогает создавать здесь новые рабочие места и обеспечивать дополнительные поступления в местные бюджеты", - отметил Никитин.
Ремонт дороги начался в апреле. Несмотря на то, что современные технологии позволяют укладывать горячие асфальтобетонные смеси при температуре до -5 градусов, все работы по укладке асфальта завершились в сентябре. Ширина дороги – от 6 до 7 метров, специалисты уложили более 100 тысяч квадратных метров нового покрытия. Еще два осенних месяца понадобилось для подсыпки и укрепления обочин щебнем.
"Особенности этого участка – многочисленные съезды на грунтовые дороги. Автомобили выезжают из леса, в итоге грунт и грязь попадают на проезжую часть. И в этом случае уменьшается сцепление колес с дорожным покрытием, возрастает вероятность ДТП. Поэтому при укреплении обочин были выполнены примыкания к грунтовым дорогам. Весной повторно проанализируем ситуацию с безопасностью движения на отремонтированном участке трассы", - сообщил заместитель начальника отдела главного управления автодорог региона Василий Вакарчук.