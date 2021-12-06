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Нижегородская область
https://ria.ru/20211206/doroga-1762423669.html
В Нижегородской области отремонтировали дорогу Семенов – Ковернино
В Нижегородской области отремонтировали дорогу Семенов – Ковернино - РИА Новости, 06.12.2021
В Нижегородской области отремонтировали дорогу Семенов – Ковернино
Двадцать три километра дороги Семенов – Ковернино в Нижегородской области отремонтировали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:15
2021-12-06T17:16
нижегородская область
общество
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Двадцать три километра дороги Семенов – Ковернино в Нижегородской области отремонтировали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.По словам губернатора Нижегородской области, на этот участок было направлено 216 миллионов рублей."Работы в рамках национального проекта на этом важном отрезке трассы начались еще в прошлом году, тогда было приведено в порядок семь километров межрайонной трассы. В следующем году планируем продолжить ремонт дороги, но уже на территории Ковернинского района. О необходимости восстановления покрытия на этой трассе не раз говорили местные жители, и сейчас это стало возможным. Такие мероприятия как нельзя лучше соответствуют задачам, которые определил при реализации нацпроектов президент России Владимир Путин. Благодаря нацпроекту мы делаем более комфортным и безопасным ежедневые поездки людей", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что вдоль дороги, которая соединяет два районных центра, находится около 30 населенных пунктов."Кроме того, для региона это важное туристическое направление, связанное с развитием художественных промыслов. Наличие качественных дорог помогает создавать здесь новые рабочие места и обеспечивать дополнительные поступления в местные бюджеты", - отметил Никитин.Ремонт дороги начался в апреле. Несмотря на то, что современные технологии позволяют укладывать горячие асфальтобетонные смеси при температуре до -5 градусов, все работы по укладке асфальта завершились в сентябре. Ширина дороги – от 6 до 7 метров, специалисты уложили более 100 тысяч квадратных метров нового покрытия. Еще два осенних месяца понадобилось для подсыпки и укрепления обочин щебнем."Особенности этого участка – многочисленные съезды на грунтовые дороги. Автомобили выезжают из леса, в итоге грунт и грязь попадают на проезжую часть. И в этом случае уменьшается сцепление колес с дорожным покрытием, возрастает вероятность ДТП. Поэтому при укреплении обочин были выполнены примыкания к грунтовым дорогам. Весной повторно проанализируем ситуацию с безопасностью движения на отремонтированном участке трассы", - сообщил заместитель начальника отдела главного управления автодорог региона Василий Вакарчук.
https://ria.ru/20211201/dorogi-1761666030.html
https://ria.ru/20211109/nikitin-1758301643.html
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общество, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин, россия
17:15 06.12.2021 (обновлено: 17:16 06.12.2021)
 
В Нижегородской области отремонтировали дорогу Семенов – Ковернино

Двадцать три километра дороги Семенов – Ковернино отремонтировали в Нижегородской области

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Двадцать три километра дороги Семенов – Ковернино в Нижегородской области отремонтировали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.
По словам губернатора Нижегородской области, на этот участок было направлено 216 миллионов рублей.
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"Работы в рамках национального проекта на этом важном отрезке трассы начались еще в прошлом году, тогда было приведено в порядок семь километров межрайонной трассы. В следующем году планируем продолжить ремонт дороги, но уже на территории Ковернинского района. О необходимости восстановления покрытия на этой трассе не раз говорили местные жители, и сейчас это стало возможным. Такие мероприятия как нельзя лучше соответствуют задачам, которые определил при реализации нацпроектов президент России Владимир Путин. Благодаря нацпроекту мы делаем более комфортным и безопасным ежедневые поездки людей", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что вдоль дороги, которая соединяет два районных центра, находится около 30 населенных пунктов.
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"Кроме того, для региона это важное туристическое направление, связанное с развитием художественных промыслов. Наличие качественных дорог помогает создавать здесь новые рабочие места и обеспечивать дополнительные поступления в местные бюджеты", - отметил Никитин.
Ремонт дороги начался в апреле. Несмотря на то, что современные технологии позволяют укладывать горячие асфальтобетонные смеси при температуре до -5 градусов, все работы по укладке асфальта завершились в сентябре. Ширина дороги – от 6 до 7 метров, специалисты уложили более 100 тысяч квадратных метров нового покрытия. Еще два осенних месяца понадобилось для подсыпки и укрепления обочин щебнем.
"Особенности этого участка – многочисленные съезды на грунтовые дороги. Автомобили выезжают из леса, в итоге грунт и грязь попадают на проезжую часть. И в этом случае уменьшается сцепление колес с дорожным покрытием, возрастает вероятность ДТП. Поэтому при укреплении обочин были выполнены примыкания к грунтовым дорогам. Весной повторно проанализируем ситуацию с безопасностью движения на отремонтированном участке трассы", - сообщил заместитель начальника отдела главного управления автодорог региона Василий Вакарчук.
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